Гладков запретил везти школьников на сдачу экзамена колоннами

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков во время оперсовещания, за прошедшую неделю количество жалоб, которые связаны с вопросами безопасности и образования, увеличилось. Губернатор напомнил, что школьники из Шебекинского горокруга сдавать экзамены будут во вторник.