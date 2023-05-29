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Гладков запретил везти школьников на сдачу экзамена колоннами

29 мая 2023, 07:02
Фото: 1MI

Школьников из белгородского приграничья на экзамены привезут на легковых машинах

Речь идёт об учениках из Шебекинского горокруга, которые будут сдавать экзамены в Корочанском районе. Губернатор предложил вывозить детей легковым транспортом или такси.

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков во время оперсовещания, за прошедшую неделю количество жалоб, которые связаны с вопросами безопасности и образования, увеличилось. Губернатор напомнил, что школьники из Шебекинского горокруга сдавать экзамены будут во вторник.

Замгубернатора Андрей Милёхин сообщил, что порядка 15 человек сегодня сами добираются в районную школу, а оставшийся массив сдают завтра в двух школах Корочанского района.

Люди очень сильно переживают по поводу движения детей в автобусах. Ежедневные массированные обстрелы. Конечно, никаких движений колонн не должно быть. Давайте вывозить детей из Шебекино легковым транспортом, сажаем в автобусы в Белгороде, и они двигаются до места проведения сдачи экзаменов на автобусах. Также возвращаются домой. У кого есть машины — довезут, у кого нет машин — есть легковые машины в шебекинской администрации, надо, мою возьмите, в правительстве. Дадим.
Вячеслав Гладков

Предложил губернатор и второй вариант — компенсация такси.

На такси довезли и деньги вернули, или заключили договор с такси и заплатили. Цена вопроса — копейки. Нервировать излишне людей не хотелось бы. Угроза реально есть.
Вячеслав Гладков
Учеников из российского приграничья могут увезти на экзамены в безопасные регионы
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#Экзамен#Колонна#Автобусы#Такси#Дети#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Кристина Семенчук
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