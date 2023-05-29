Гладков запретил везти школьников на сдачу экзамена колоннами

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков во время оперсовещания, за прошедшую неделю количество жалоб, которые связаны с вопросами безопасности и образования, увеличилось. Губернатор напомнил, что школьники из Шебекинского горокруга сдавать экзамены будут во вторник.
Замгубернатора Андрей Милёхин сообщил, что порядка 15 человек сегодня сами добираются в районную школу, а оставшийся массив сдают завтра в двух школах Корочанского района.
Люди очень сильно переживают по поводу движения детей в автобусах. Ежедневные массированные обстрелы. Конечно, никаких движений колонн не должно быть. Давайте вывозить детей из Шебекино легковым транспортом, сажаем в автобусы в Белгороде, и они двигаются до места проведения сдачи экзаменов на автобусах. Также возвращаются домой. У кого есть машины — довезут, у кого нет машин — есть легковые машины в шебекинской администрации, надо, мою возьмите, в правительстве. Дадим.
Вячеслав Гладков
Предложил губернатор и второй вариант — компенсация такси.
На такси довезли и деньги вернули, или заключили договор с такси и заплатили. Цена вопроса — копейки. Нервировать излишне людей не хотелось бы. Угроза реально есть.
Вячеслав Гладков