Гладков порекомендовал предприятиям в приграничье закупить каски и бронежилеты

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, за выходные семи приграничным муниципалитетам, где в настоящее время наблюдается сложная оперативная обстановка, раздали дополнительно по семь комплектов бронезащиты.
Я ещё раз хотел попросить собрать руководителей крупных предприятий, которые работают, и настоятельно рекомендовать приобрести дополнительные средства защиты — каски и бронежилеты.
Вячеслав Гладков
Гладков отметил, что выходы в поле должны быть только после согласования с Минобороны и пограничниками.
Это всё должно фиксироваться у органов муниципальной власти, которые осуществляют взаимодействие между сельхозпроизводителями и силовыми структурами. Должна быть книга учёта. Буду приезжать в муниципалитеты и смотреть.
Вячеслав Гладков