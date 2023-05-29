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Гладков порекомендовал предприятиям в приграничье закупить каски и бронежилеты

29 мая 2023, 09:30
Фото: 1MI
Речь идёт об организациях, которые заняты полевыми работами. Глава региона также отметил, что выход в поле должен проходить только после согласования с Минобороны и пограничниками.
Сюжет
Обстрел

Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, за выходные семи приграничным муниципалитетам, где в настоящее время наблюдается сложная оперативная обстановка, раздали дополнительно по семь комплектов бронезащиты.

Я ещё раз хотел попросить собрать руководителей крупных предприятий, которые работают, и настоятельно рекомендовать приобрести дополнительные средства защиты — каски и бронежилеты.
Вячеслав Гладков

Гладков отметил, что выходы в поле должны быть только после согласования с Минобороны и пограничниками.

Это всё должно фиксироваться у органов муниципальной власти, которые осуществляют взаимодействие между сельхозпроизводителями и силовыми структурами. Должна быть книга учёта. Буду приезжать в муниципалитеты и смотреть.
Вячеслав Гладков
Белгородские аграрии занимаются посевами в бронежилетах и касках
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#Каски#Бронежилеты#Полевые работы#Предприятие#Приграничье#Спецоперация#Обстрел#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Кристина Семенчук
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