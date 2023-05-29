Гладков: Мы живём в условиях фактически войны

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Губернатор Вячеслав Гладков заявил о заходе минимум пяти диверсионных групп на территорию Белгородской области с начала СВО. Это было ещё до известных событий в Грайворонском округе.
Мы живём в условиях фактически войны. Там нравится кому-то, не нравится — она идёт. И поэтому противник заходит. У нас заходило до последних событий в Грайвороне пять ДРГ.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее Гладков сказал, что решить проблему с обстрелами поможет присоединение Харькова и Харьковской области к составу Белгородской.