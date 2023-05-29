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Гладков: Мы живём в условиях фактически войны

29 мая 2023, 07:10
Фото: Bel.ru

В Белгородскую область с начала СВО зашли минимум пять ДРГ

Губернатор Белгородской области заявил, что до недавних событий в Грайворонском округе в регион зашли как минимум пять ДРГ, рассказал он в эфире на федеральном ТВ.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил о заходе минимум пяти диверсионных групп на территорию Белгородской области с начала СВО. Это было ещё до известных событий в Грайворонском округе.

Мы живём в условиях фактически войны. Там нравится кому-то, не нравится — она идёт. И поэтому противник заходит. У нас заходило до последних событий в Грайвороне пять ДРГ.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее Гладков сказал, что решить проблему с обстрелами поможет присоединение Харькова и Харьковской области к составу Белгородской.

Гладков: Единственный выход — Харьков присоединить к Белгородской области
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#Наталья Корявых#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Спецоперация#Происшествия#Заявление#ДРГ
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