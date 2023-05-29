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Электронные сервисы белгородского минздрава подверглись атаке

29 мая 2023, 13:56
Фото: 1MI
Об этом сообщил руководитель министерства здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. В настоящее время работу сервисов наладили.

Как сообщил чиновник в ходе прямого эфира, у населения были вопросы по работе сервисов ведомства в начале прошлой недели.

Это были DDoS-атаки на серверы, поэтому были сбои. В настоящее время всё восстановлено. Мы работаем в обычном режиме. Если вдруг будут замечания по этому вопросу, пишите, будем отрабатывать.
Андрей Иконников

Напомним, всего в 2022 году в Белгородской области к административной ответственности за компьютерные атаки привлекли семь должностных лиц и одно физлицо.

Отражена мощная хакерская атака на сервис телеком-оператора Dtel.RU
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#Хакерская атака#Сервер#Сервисы#Минздрав#Общество#Белгородская область#Андрей иконников#Кристина Семенчук
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