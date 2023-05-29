Электронные сервисы белгородского минздрава подверглись атаке

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Как сообщил чиновник в ходе прямого эфира, у населения были вопросы по работе сервисов ведомства в начале прошлой недели.
Это были DDoS-атаки на серверы, поэтому были сбои. В настоящее время всё восстановлено. Мы работаем в обычном режиме. Если вдруг будут замечания по этому вопросу, пишите, будем отрабатывать.
Андрей Иконников
Напомним, всего в 2022 году в Белгородской области к административной ответственности за компьютерные атаки привлекли семь должностных лиц и одно физлицо.