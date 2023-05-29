Драконы, лодки и активности: каким будет благоустройство набережной в Белгороде

Гладков заявил, что регион намерен и дальше вкладываться в благоустройство, даже на фоне текущей обстановки — область теперь особенно нуждается в интересных местах. С доходами пока тяжело, но эти проекты меняют облик Белгорода. Если учесть напряжённость на границе, то у людей появляется выбор, чтобы не уезжать из города.