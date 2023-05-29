Драконы, лодки и активности: каким будет благоустройство набережной в Белгороде

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Губернатор Вячеслав Гладков и мэр Валентин Демидов обсудили будущий облик главной городской зоны отдыха — набережной Везёлки и Северского Донца. В этом году строители должны связать набережную с обновлённым центральным пляжем и лесопарком в Сосновке.
В этом году в областном центре запустили реализацию трёх имиджевых проектов. Речь про реконструкцию парка Ленина, центрального пляжа и набережной Везёлки и Северского Донца. Последняя свяжет центр города и парк Победы с Сосновкой. В планах в этом году построить более 1 км велопешеходных дорожек, а их общая протяжённость составит 5,5 км, пишет издание.
Губернатор осмотрел место впадения Везёлки в Северский Донец за академией тенниса — эту территорию ожидает благоустройство. Как отметил Гладков, раньше там «был чулан». Строители уже провели вертикальную планировку. Площадку выровняли, при этом удалось сохранить деревья.
Глава региона предложил сделать на этом участке мост — это поможет соединить пляж и новый парк аттракционов. Планируется, что его создадут в виде парящего над водой моста. Участок набережной хотят отдать малому бизнесу под различные активности. Как отметил губернатор, в 50 млн рублей должны уложиться. Он уверен, что этому месту не хватает активностей, и предложил верёвочный парк, маленькое кафе, теннисные корты, небольшие арт-объекты и т. д.
Также эта площадка могла бы стать местом сосредоточения молодёжи. Концерты могли бы проводить, не мешая горожанам, — жилые дома достаточно далеко. Утром и днём эту часть набережной могли бы отдать под занятия спортом, а вечером — для молодёжи.
Гладков заявил, что регион намерен и дальше вкладываться в благоустройство, даже на фоне текущей обстановки — область теперь особенно нуждается в интересных местах. С доходами пока тяжело, но эти проекты меняют облик Белгорода. Если учесть напряжённость на границе, то у людей появляется выбор, чтобы не уезжать из города.
Мы должны начинать в этой ситуации плыть против течения и на деле показать, что более благоустроенного места, чем Белгород, не существует. Я надеюсь, люди увидят и лишний раз подумают. Да, для всех первостепенен вопрос безопасности, но я надеюсь, что все силовые структуры в этом будут нам помогать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Площадка набережной у «Конпрока» тоже преобразится. По словам мэра Валентина Демидова, предприятия могут передать толстые бетонные заборы горадминистрации. Промзону можно превратить в арт-пространство. Глава региона предложил изобразить драконов, стоящих в обороне Белгородской черты.
Изменить хотят и старую часть набережной. Пока от автомобильного моста до бетонных конструкций берега у спорткомплекса Светланы Хоркиной ничего нет. Прозвучало предложение покрасить мост, сделать для него освещение.
Мэрия предлагает разбить розарий у «Мастерславля». На берегу реки со стороны «Мастерславля» и бывшего парка «Котофей» могут появиться скамейки для тихого отдыха у воды. Также Гладков попросил установить информационный стенд на зарастающих травой клумбах, где росли тюльпаны. Там пока не косят, чтобы сохранить цветы. На противоположном берегу от парка Победы должно появиться больше цветов, а также освещения.
Губернатор просит втрое увеличить площадь понтона, который используется для мероприятий на Везёлке. Его могут продлить прямо до середины реки, чтобы выступления было видно с обоих берегов. Плавучие клумбы тоже должны стать больше.
А ещё предлагается создать различные возможности для прогулок на воде. В идеале это должна быть большая лодка, везущая прямо в Пикник-парк.