Дополнительные возможности для работы с посетителями сайта

Новое слово в работе сервисов рассылки — это каскадная доставка сообщений. Подразумевается, что задействуются все доступные каналы. При каскадной рассылке отправка начинается с самого дешевого и доступного — профилей в социальных сетях. Если она не увенчалась успехом, программа пробует проделать то же самое через мессенджеры. И только после этого отправляет сообщение через мобильного оператора. Это позволяет повысить эффективность рассылки, и сделать ее более дешевой. Появляются и дополнительные возможности. К примеру, при отправке через мессенджеры и социальные сети к тексту можно прикрепить картинку. На ней можно схематично разместить полезные для пользователя сведения.