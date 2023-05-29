Дополнительные возможности для работы с посетителями сайта

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Он может «дозреть» попозже, когда сравнит предложения от разных компаний, или когда дождется финансовых поступлений. Чтобы не терять потенциального клиента, рекомендуется собирать данные о пользователях.
Наиболее полезная информация — это телефонный номер посетителя. Эти сведения можно получить с помощью специализированного сервиса, и это совершенно законно. Данные ему передают сайты-партнеры, среди которых крупные интернет-магазины и информационные площадки. Получив номер телефона, владелец сайта, на который был совершен переход, может предпринять не одну, а сразу несколько попыток взаимодействия с потенциальным клиентом.
Организация эффективных рассылок
Чтобы конверсия при отправке сообщений была высокая, не стоит ею злоупотреблять. Людям нравится, когда им сообщают о чем-то действительно значимом. Это может быть большая скидка, появление товара в наличии, акция, открытие нового магазина и пр.
SMS-рассылки позволяют запомниться клиенту и сделать его постоянным. Это возможно, если при отправке сообщения используется брендированное имя. И если услуга или товар входят в категорию регулярно приобретаемых.
При использовании специализированных сервисов рассылки можно платить только за доставленное сообщение. Отправка через мобильного оператора — один из самых дорогих каналов подобного взаимодействия с клиентом, но он показывает себя вполне эффективным.
Новое слово в работе сервисов рассылки — это каскадная доставка сообщений. Подразумевается, что задействуются все доступные каналы. При каскадной рассылке отправка начинается с самого дешевого и доступного — профилей в социальных сетях. Если она не увенчалась успехом, программа пробует проделать то же самое через мессенджеры. И только после этого отправляет сообщение через мобильного оператора. Это позволяет повысить эффективность рассылки, и сделать ее более дешевой. Появляются и дополнительные возможности. К примеру, при отправке через мессенджеры и социальные сети к тексту можно прикрепить картинку. На ней можно схематично разместить полезные для пользователя сведения.
Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек». https://smsgorod.ru/?erid=LjN8KJ5K4