До каких пор будут работать учреждения дополнительного образования в Шебекино?

Вопрос главе региона задали в прямом эфире. Сотрудники сообщили, что учебная программа уже окончена, а дети отправились на каникулы, однако они продолжают сидеть на своих рабочих местах, где нет даже укрытий. «Мы что, бессмертные?», задают вопрос жители.