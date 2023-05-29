До каких пор будут работать учреждения дополнительного образования в Шебекино?

Posted Сегодня, 19:34
Published Сегодня, 19:34
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
Вопрос главе региона задали в прямом эфире. Сотрудники сообщили, что учебная программа уже окончена, а дети отправились на каникулы, однако они продолжают сидеть на своих рабочих местах, где нет даже укрытий. «Мы что, бессмертные?», задают вопрос жители.
Жительница попросила организовать для них дистанционную работу, чтобы она смогла увезти своих детей из города.
Вопрос не столько ко мне, сколько к директору. Но его, исходя из того, что Вы говорите, не очень заботит безопасность своих сотрудников. Если есть возможность дистанционной работы, то это вводят. Досрочно уйти в отпуск Вы тоже можете. Поручил Андрею Милёхину, чтобы он разобрался в ситуации.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области