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«Дайте нам возможность защитить дома»: Гладков рассказал о белгородской самообороне

29 мая 2023, 07:49
Фото: Bel.ru
Губернатор утверждает, что создание отрядов территориальной самообороны — чисто народная история. Они сами обращались к главе региона и просили дать им возможность защитить свои дома, рассказал Вячеслав Гладков военкору Сладкову.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о создании белгородской территориальной самообороны. По его словам, по этому вопросу к нему обращались сами белгородцы и просили дать им возможность защитить свои дома.

На улицах подходили люди взрослые и говорили: «Вячеслав Владимирович, мы отслужили давно — боевые офицеры. Пойти воевать не могу из-за ранения. Меня никогда не возьмут».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Как отметил глава региона, люди просили получить возможность защищать свои дома. По его словам, это не его инициатива, а чисто народная история. 

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#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Губернатор#Спецоперация#Общество#Территориальная самооборона#Наталья Корявых
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