«Дайте нам возможность защитить дома»: Гладков рассказал о белгородской самообороне

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о создании белгородской территориальной самообороны. По его словам, по этому вопросу к нему обращались сами белгородцы и просили дать им возможность защитить свои дома.
На улицах подходили люди взрослые и говорили: «Вячеслав Владимирович, мы отслужили давно — боевые офицеры. Пойти воевать не могу из-за ранения. Меня никогда не возьмут».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Как отметил глава региона, люди просили получить возможность защищать свои дома. По его словам, это не его инициатива, а чисто народная история.