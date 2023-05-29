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Четырёхлетний ребёнок попал под КамАЗ в Старом Осколе

29 мая 2023, 10:10
Фото: 1MI
Мальчик упал с велосипеда под заднее колесо грузовика. Дошкольник попал по больницу, сообщили в УГИБДД по Белгородской области.
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ДТП

В Старом Осколе четырёхлетний ребёнок попал под колёса КамАЗа. Накануне около полудня мальчик катался на велосипеде, но не справился с управлением. Дошкольник упал под заднее колесо двигавшегося во встречном направлении грузовика. Малыша с травмами положили в больницу.

Ещё одно ДТП 28 мая произошло в Белгороде. 27-летний водитель Chevrolet на улице Костюкова выехал на встречку. Там он въехал в стоявший автобус ПАЗ под управлением 48-летнего водителя. В момент аварии в автобус заходили пассажиры. Более того, автомобиль тогда же столкнулся с иномаркой Kia.

Как уточнили в УГИБДД, водитель Chevrolet проходить медосвидетельствование отказался. За это на него составили протокол. В ДТП пострадали 73-летняя пассажирка автобуса и 26-летняя пассажирка Kia.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Старый Оскол#ДТП#Происшествия#Ребёнок#Велосипед#Автобус
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