Четырёхлетний ребёнок попал под КамАЗ в Старом Осколе

Ещё одно ДТП 28 мая произошло в Белгороде. 27-летний водитель Chevrolet на улице Костюкова выехал на встречку. Там он въехал в стоявший автобус ПАЗ под управлением 48-летнего водителя. В момент аварии в автобус заходили пассажиры. Более того, автомобиль тогда же столкнулся с иномаркой Kia.