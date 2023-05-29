Четверо шебекенцев пострадали в результате атаки ВСУ

На втором предприятии значимых повреждений нет. Все сотрудники эвакуированы в безопасное место. Пострадавших нет.

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Под обстрел попали сёла Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское. Повреждены линии электропередачи.

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В селе Козинка Грайворонского округа произошло возгорание в здании гостиницы и мойки в результате попадания снаряда. Все оперативные и аварийные службы работают на месте.