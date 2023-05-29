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Четверо шебекенцев пострадали в результате атаки ВСУ

29 мая 2023, 09:09
Фото: Bel.ru
ВСУ обстреливают Шебекинский городской округ. Были атакованы два промышленных предприятия. Есть пострадавшие. Об этом сообщил сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
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Обстрел

На одном из промышленных предприятий в результате попадания снаряда загорелся корпус с лакокрасочными материалами. Пострадало четыре человека - сотрудники предприятия. Все они доставлены в ЦРБ в тяжёлом и в средней степени тяжести состоянии. Им оказывается медицинская помощь.

На втором предприятии значимых повреждений нет. Все сотрудники эвакуированы в безопасное место. Пострадавших нет. 

Под обстрел попали сёла Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское. Повреждены линии электропередачи.

В селе Козинка Грайворонского округа произошло возгорание в здании гостиницы и мойки в результате попадания снаряда. Все оперативные и аварийные службы работают на месте.

Напомним, Шебекинский горокруг попал под обстрел около 10:20 утра. Тогда местные жители получили рассылку от РСЧС.

#Таисия Некрасова#Разрушения#Приграничье#Обстрел ВСУ#Пострадавшие#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Шебекинский горокруг#Шебекино#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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