Четверо шебекенцев пострадали в результате атаки ВСУ

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
На одном из промышленных предприятий в результате попадания снаряда загорелся корпус с лакокрасочными материалами. Пострадало четыре человека - сотрудники предприятия. Все они доставлены в ЦРБ в тяжёлом и в средней степени тяжести состоянии. Им оказывается медицинская помощь.
На втором предприятии значимых повреждений нет. Все сотрудники эвакуированы в безопасное место. Пострадавших нет.
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Под обстрел попали сёла Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское. Повреждены линии электропередачи.
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В селе Козинка Грайворонского округа произошло возгорание в здании гостиницы и мойки в результате попадания снаряда. Все оперативные и аварийные службы работают на месте.
Напомним, Шебекинский горокруг попал под обстрел около 10:20 утра. Тогда местные жители получили рассылку от РСЧС.