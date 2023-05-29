Будут ли отправлять белгородских детей на лечение в Йошкар-Олу?

Во время прямого эфира к чиновнику обратилась белгородка, которая попросила заключить договор с Центром Севастьянова (патологии речи и нейрореабилитации – прим.ред.) в Йошкар-Оле для того, чтобы белгородские дети там получали медицинскую помощь.