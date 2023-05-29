Будут ли отправлять белгородских детей на лечение в Йошкар-Олу?

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Во время прямого эфира к чиновнику обратилась белгородка, которая попросила заключить договор с Центром Севастьянова (патологии речи и нейрореабилитации – прим.ред.) в Йошкар-Оле для того, чтобы белгородские дети там получали медицинскую помощь.
Такой центр не знаю, туда не направляем. Посмотрим, чем занимаются. Свяжусь с коллегами из министерства в этом городе для того, чтобы понять, какие услуги они оказывают. Если будет необходимо и потребность у населения Белгородской области есть, можем рассмотреть данный вопрос.
Андрей Иконников