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Будут ли отправлять белгородских детей на лечение в Йошкар-Олу?

29 мая 2023, 14:00
Фото: 1MI

Белгородский министр рассказал о возможности лечения детей в Йошкар-Оле

С предложением заключить договор с медицинской организацией в столице республики Марий Эл обратились к руководителю регионального минздрава Андрею Иконникову. Он отметил, что необходимо изучить услуги, которые предоставляет центр.
Сюжет
Дети

Во время прямого эфира к чиновнику обратилась белгородка, которая попросила заключить договор с Центром Севастьянова (патологии речи и нейрореабилитации – прим.ред.) в Йошкар-Оле для того, чтобы белгородские дети там получали медицинскую помощь.

Такой центр не знаю, туда не направляем. Посмотрим, чем занимаются. Свяжусь с коллегами из министерства в этом городе для того, чтобы понять, какие услуги они оказывают. Если будет необходимо и потребность у населения Белгородской области есть, можем рассмотреть данный вопрос.
Андрей Иконников
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#Лечение#Дети#Центр#Договор#Общество#Белгородская область#Андрей иконников#Кристина Семенчук
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