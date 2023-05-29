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Published Сегодня, 12:05

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Более трёхсот прилётов зафиксировано в Белгородской области за прошедшие сутки

29 мая 2023, 12:05
Фото: Bel.ru
За минувшее воскресенье, 28 мая, ВСУ нанесли более 300 ударов по населённым пунктам области. Об этом сообщил Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Сюжет
Обстрел

На территорию Белгородского района прилетело 63 снаряда. По сёлам Лозовое и Солнцевка выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — 11. Село Драгунское дважды атаковали дроны, были сброшены СВУ. В селе Журавлёвка 36 артиллерийских прилётов. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Волоконовском районе 23 прилёта. В хуторе Старый зафиксировали 23 прилёта от миномётной и ствольной артиллерий. Пострадавших и разрушений нет.

Грайворонский городской округ подвергся 101 прилёту. По селу Козинка выпустили 90 снарядов, по пропускному пункту — два. Поврежден газопровод. Под миномётный обстрел попали сёла Дроновка и Мокрая Орловка — три и шесть прилётов соответственно. Никто не пострадал, разрушений нет.

Шебекинский городской округ обстреляли наибольшее количество раз — 116. Атаковали пропускной пункт с помощью миномётных снарядов, СПГ-9 и дронов-камикадзе в общей сложности 14 раз.

Повреждена телевизионная вышка. В Шебекино после подомового обхода выявлены повреждения в четырёх многоквартирных домах, 60 квартирах, девяти частных домовладениях, пяти автомобилях.

В селе Вознесеновка 29 прилётов, семь из них — миномётные снаряды. Из ствольной артиллерии 22 раза обстреляли промышленное предприятие: повреждены фасад административного здания, станция водоочистки, забор и подстанция. Пострадавших нет.

В селе Новая Таволжанка семь прилётов. Дважды сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Повреждены восемь частных домовладений, три автомобиля.

По посёлку Ленинский выпущено шесть снарядов, по селу Середа — четыре, по селу Белянка — два. Пострадавших и разрушений нет.

Село Муром подверглось артиллерийскому обстрелё 14 раз. Четыре частых дома повреждено. В селе Безлюдовка зафиксировали 38 прилётов. Нарушено электроснабжение в сёлах Архангельское, Зиборовка, Муром, Середа, Нехотеевка.

«Первый канал» фильтрует в соцсетях комментарии с Шебекино
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#Таисия Некрасова#Приграничье#Обстрел ВСУ#Шебекинский горокруг#Грайворонский горокруг#Белгородская область#Валуйский горокруг#Волоконовский район#Шебекино#Белгородский район#Вячеслав Гладков#Обстрел#СВО#Разрушения#Спецоперация#Происшествия
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