Более трёхсот прилётов зафиксировано в Белгородской области за прошедшие сутки

На территорию Белгородского района прилетело 63 снаряда. По сёлам Лозовое и Солнцевка выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — 11. Село Драгунское дважды атаковали дроны, были сброшены СВУ. В селе Журавлёвка 36 артиллерийских прилётов. Никто не пострадал, разрушений нет.

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В Волоконовском районе 23 прилёта. В хуторе Старый зафиксировали 23 прилёта от миномётной и ствольной артиллерий. Пострадавших и разрушений нет.

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Грайворонский городской округ подвергся 101 прилёту. По селу Козинка выпустили 90 снарядов, по пропускному пункту — два. Поврежден газопровод. Под миномётный обстрел попали сёла Дроновка и Мокрая Орловка — три и шесть прилётов соответственно. Никто не пострадал, разрушений нет.