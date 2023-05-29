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Белгородца, сыгравшего на аккордеоне при прорыве ДРГ, предложили наградить

29 мая 2023, 17:09
Фото: 1MI
Мужчина исполнил «День Победы», не испугавшись вооружённых диверсантов. За это белгородцы предложили губернатору наградить жителя.

Жители Белгородской области обратились к губернатору Вячеславу Гладкову во время прямого эфира с просьбой наградить жителя Грайворонского округа, который при прорыве ДРГ сыграл на аккордеоне.

Об этой истории стало известно ещё 25 мая: мужчина не побоялся вооружённых диверсантов и начал исполнять на аккордеоне «День Победы». Белгородец тогда сказал: «Помирать — так с музыкой!».

Теперь белгородцы просят губернатора наградить отважного жителя.

Слышал об этом, когда был в Грайворонском округе: говорили, что враги забрали его с собой. Потом стало известно, что он в плену, а затем — что его отпустили. Пока не можем его найти. Постараюсь сам с ним встретиться, узнать, как всё происходило. Обязательно поделюсь этой информацией с вами.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
После атаки ДРГ проблемы со светом остаются в двух сёлах Грайворонского горокруга
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