Белгородца, сыгравшего на аккордеоне при прорыве ДРГ, предложили наградить

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Жители Белгородской области обратились к губернатору Вячеславу Гладкову во время прямого эфира с просьбой наградить жителя Грайворонского округа, который при прорыве ДРГ сыграл на аккордеоне.
Об этой истории стало известно ещё 25 мая: мужчина не побоялся вооружённых диверсантов и начал исполнять на аккордеоне «День Победы». Белгородец тогда сказал: «Помирать — так с музыкой!».
Теперь белгородцы просят губернатора наградить отважного жителя.
Слышал об этом, когда был в Грайворонском округе: говорили, что враги забрали его с собой. Потом стало известно, что он в плену, а затем — что его отпустили. Пока не можем его найти. Постараюсь сам с ним встретиться, узнать, как всё происходило. Обязательно поделюсь этой информацией с вами.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области