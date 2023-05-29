Белгородские пожарные «потушили» «МегаГринн»

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В Белгороде пожарные провели тренировку по тушению возгорания в ТРК «МегаГринн». В областном центре прошла отработка с личным составом тактики тушения возгорания на объекте, где находится множество людей.
Условный пожар начался из-за неисправности электрооборудования в павильоне магазина на первом этаже. «Пламя» начало быстро распространяться по торговому залу и создало сильное задымление.
По инструкции сотрудники торгового центра незамедлительно звонят в пожарную часть. Далее руководство и служба безопасности комплекса проводят эвакуацию людей, а затем информируют пожарных о возможном нахождении людей внутри.
Прибывшие на место пожарные приступили к ликвидации условного возгорания. Они проложили магистральную линию для тушения, локализовали и потушили «пламя». Такого рода занятия полезны не только для самих спасателей, но и для работников организаций.