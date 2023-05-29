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Белгородские пожарные «потушили» «МегаГринн»

29 мая 2023, 14:18
Фото: ГУ МЧС по Белгородской области

Белгородские пожарные потренировались тушить ТРК «МегаГринн»

В Белгороде прошла отработка с личным составом тактики тушения возгорания на объекте, где находится много людей. Подробности сообщили в региональном ГУ МЧС.
Сюжет
МЧС

В Белгороде пожарные провели тренировку по тушению возгорания в ТРК «МегаГринн». В областном центре прошла отработка с личным составом тактики тушения возгорания на объекте, где находится множество людей.

Условный пожар начался из-за неисправности электрооборудования в павильоне магазина на первом этаже. «Пламя» начало быстро распространяться по торговому залу и создало сильное задымление.

По инструкции сотрудники торгового центра незамедлительно звонят в пожарную часть. Далее руководство и служба безопасности комплекса проводят эвакуацию людей, а затем информируют пожарных о возможном нахождении людей внутри.

Прибывшие на место пожарные приступили к ликвидации условного возгорания. Они проложили магистральную линию для тушения, локализовали и потушили «пламя». Такого рода занятия полезны не только для самих спасателей, но и для работников организаций.

Фото: ГУ МЧС по Белгородской области
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#Наталья Корявых#МЧС#Город#Белгородская область#Белгород#Учения#Тренировка#Пожар#ТЦ
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