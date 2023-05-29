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Белгородская область не вошла в топ-20 регионов по благосостоянию семей

29 мая 2023, 06:35
Фото: 1MI
Потенциально возможный остаток средств семей с двумя детьми при минимальных расходах в области составил 37,9 тыс. рублей. Это лучший результат среди регионов Центрального Черноземья, следует из данных рейтинга, опубликованного РИА Новости.
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Белгородская область стала 22-й среди субъектов РФ по уровню благосостояния семей. Как следует из данных рейтинга РИА Новости, это лучший результат среди регионов Центрального Черноземья.

Потенциально возможный остаток средств в семье с двумя детьми при минимальных расходах составил почти 37,9 тыс. рублей. В семьях с одним ребёнком эта сумма равняется 51,4 тыс. рублей.

Липецкая область в рейтинге занимает 28-е место. Потенциальная сумма в семьях с двумя детьми составляет 33,7 тыс. рублей, а с одним ребёнком — 47,8 тыс. рублей. В Воронежской области — 30,7 тыс. и 43,4 тыс. рублей соответственно. Следом идёт Курская область с суммами в 30,4 тыс. и 44,8 тыс. рублей.

По итогам 2022 года наилучшую ситуацию по благосостоянию семей зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Сахалинской области. Самые низкие результаты у Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чечни.

Сколько семей насчитали в Белгородской области
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