Белгородская область не вошла в топ-20 регионов по благосостоянию семей

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
Белгородская область стала 22-й среди субъектов РФ по уровню благосостояния семей. Как следует из данных рейтинга РИА Новости, это лучший результат среди регионов Центрального Черноземья.
Потенциально возможный остаток средств в семье с двумя детьми при минимальных расходах составил почти 37,9 тыс. рублей. В семьях с одним ребёнком эта сумма равняется 51,4 тыс. рублей.
Липецкая область в рейтинге занимает 28-е место. Потенциальная сумма в семьях с двумя детьми составляет 33,7 тыс. рублей, а с одним ребёнком — 47,8 тыс. рублей. В Воронежской области — 30,7 тыс. и 43,4 тыс. рублей соответственно. Следом идёт Курская область с суммами в 30,4 тыс. и 44,8 тыс. рублей.
По итогам 2022 года наилучшую ситуацию по благосостоянию семей зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Сахалинской области. Самые низкие результаты у Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чечни.