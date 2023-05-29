Белгородская область не вошла в топ-20 регионов по благосостоянию семей

Липецкая область в рейтинге занимает 28-е место. Потенциальная сумма в семьях с двумя детьми составляет 33,7 тыс. рублей, а с одним ребёнком — 47,8 тыс. рублей. В Воронежской области — 30,7 тыс. и 43,4 тыс. рублей соответственно. Следом идёт Курская область с суммами в 30,4 тыс. и 44,8 тыс. рублей.