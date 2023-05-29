Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Изображение материала

Белгородец хранил дома 5 килограммов взрывчатки

29 мая 2023, 11:37
Фото: 1MI
Взрывчатые вещества нашли в нежилом помещении на участке фигуранта уголовного дела. За преступление его ограничили в свободе, сообщили в региональном УФСБ.

Житель Борисовского района хранил в своём домовладении 5 килограммов взрывчатых веществ. Они находились в нежилых помещениях на участке фигуранта уголовного дела.

Незаконную деятельность белгорода пресекли сотрудники областного управления ФСБ при содействии полиции. Борисовский райсуд вынес приговор в отношении мужчины. Его признали виновным в хранении взрывчатых веществ.

Осуждённого приговорили к 1 году и 3 месяцам ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Белгороде таксист пытался незаконно продать гранату. Его задержали при попытке сбыта ручной гранаты РГД-5 и запала УЗРГМ-2. Водитель такси получил наказание в виде исправительных работ.

В Белгородской области водитель угрожал полицейским предметом, похожим на гранату
Узнать подробнее
Читайте также:
Таксист в Белгороде пытался незаконно продать гранатуСледком изучит инцидент со сбросом взрывчатки на машину в БелгородеВ Белгородской области разрешили досмотр автомобилей на наличие оружия и взрывчатки
#Наталья Корявых#Белгородская область#Борисовский район#Уголовное дело#Происшествия#Взрывчатые вещества#Взрывчатка#Уфсб
Подпишитесь
Четверо шебекенцев пострадали в результате атаки ВСУ
Сегодня, 09:09
Гладков: Мы живём в условиях фактически войны
Сегодня, 07:10
Гладков запретил везти школьников на сдачу экзамена колоннами
Сегодня, 07:02
Ваша должность на грани: Гладков — о работе своего заместителя Константина Полежаева
Сегодня, 07:13
Гладков: Единственный выход — Харьков присоединить к Белгородской области
Сегодня, 06:46
Въезд в белгородский город Шебекино перекрыли из-за мощного обстрела ВСУ
Сегодня, 08:59