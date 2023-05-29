Белгородец хранил дома 5 килограммов взрывчатки

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Житель Борисовского района хранил в своём домовладении 5 килограммов взрывчатых веществ. Они находились в нежилых помещениях на участке фигуранта уголовного дела.
Незаконную деятельность белгорода пресекли сотрудники областного управления ФСБ при содействии полиции. Борисовский райсуд вынес приговор в отношении мужчины. Его признали виновным в хранении взрывчатых веществ.
Осуждённого приговорили к 1 году и 3 месяцам ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Белгороде таксист пытался незаконно продать гранату. Его задержали при попытке сбыта ручной гранаты РГД-5 и запала УЗРГМ-2. Водитель такси получил наказание в виде исправительных работ.