Женщина находилась фактически в плену: Гладков – о пострадавшей во время атаки ДРГ

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Во второй городской больнице Вячеслав Гладков пообщался с несколькими ранеными жителями Грайворонского горокруга. По его словам, все рассказы от увиденного и пережитого очень тяжёлые, особенно тех, кто долгое время находился в подвалах на территории, захваченной ДРГ.
Особенно тяжело, конечно, жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках её держали два украинца, остальные, с её слов – поляки и американцы. Что испытала она, наверное, трудно даже представить. Психологическое состояние очень тяжёлое, никто и ничто не вернёт ей мужа.
Вячеслав Гладков
Также губернатор навестил супружескую пару, которая была ранена и также долгое время находилась в подвале, а также женщину с тяжёлыми ранениями, но бодрым духом.