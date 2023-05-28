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Женщина находилась фактически в плену: Гладков – о пострадавшей во время атаки ДРГ

28 мая 2023, 13:40
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Гладков навестил раненых в результате обстрелов Шебекинского и Грайвороского округов

28 мая губернатор пообщался в больнице с пострадавшими во время обстрелов жителями Белгородской области.

Во второй городской больнице Вячеслав Гладков пообщался с несколькими ранеными жителями Грайворонского горокруга. По его словам, все рассказы от увиденного и пережитого очень тяжёлые, особенно тех, кто долгое время находился в подвалах на территории, захваченной ДРГ.

Особенно тяжело, конечно, жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках её держали два украинца, остальные, с её слов – поляки и американцы. Что испытала она, наверное, трудно даже представить. Психологическое состояние очень тяжёлое, никто и ничто не вернёт ей мужа.
Вячеслав Гладков                                                                    

Также губернатор навестил супружескую пару, которая была ранена и также долгое время находилась в подвале, а также женщину с тяжёлыми ранениями, но бодрым духом.  

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#Алина Харина#Приграничье#Пострадавшие#Общество#Атака ДРГ на Белгородскую область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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