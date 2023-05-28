Женщина находилась фактически в плену: Гладков – о пострадавшей во время атаки ДРГ

Во второй городской больнице Вячеслав Гладков пообщался с несколькими ранеными жителями Грайворонского горокруга. По его словам, все рассказы от увиденного и пережитого очень тяжёлые, особенно тех, кто долгое время находился в подвалах на территории, захваченной ДРГ.