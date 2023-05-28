Вячеслав Гладков рассказал о состоянии раненых детей из Шебекино

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Раненые дети, которые 27 мая пострадали в Шебекино, проходят лечение в областной больнице. По словам Вячеслава Гладкова, если будет необходимо, ребят оперативно отправят в Москву.
Делаем всё необходимое. Если будет нужно, будем отправлять в Москву. Сейчас врачи понимают, что делать. Лекарственные препараты все есть. Надеюсь, что очень быстро пойдут на поправку.
Вячеслав Гладков
Напомним, что вчера во время обстрела ВСУ в Шебекино пострадали двое подростков. Это 15-летняя девочка с ранениями нижних конечностей и 17-летний мальчик с контузией. Кроме того, погиб охранник действующего предприятия города. Ещё одному мужчине с рассечением кожи головы оказали помощь на месте врачи ЦРБ. Госпитализация не требовалась.
Отметим, что 27 мая Шебекино находилось под многочисленным артиллерийским обстрелом. В многоэтажках повыбивало окна, посечены фасады, есть повреждения в жилом секторе.