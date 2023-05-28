Вячеслав Гладков рассказал о состоянии раненых детей из Шебекино

Напомним, что вчера во время обстрела ВСУ в Шебекино пострадали двое подростков. Это 15-летняя девочка с ранениями нижних конечностей и 17-летний мальчик с контузией. Кроме того, погиб охранник действующего предприятия города. Ещё одному мужчине с рассечением кожи головы оказали помощь на месте врачи ЦРБ. Госпитализация не требовалась.