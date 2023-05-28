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Вячеслав Гладков рассказал о состоянии раненых детей из Шебекино

28 мая 2023, 07:34
Фото: 1MI
По словам губернатора, дети находятся в областной больнице. При необходимости их доставят в Москву.

Раненые дети, которые 27 мая пострадали в Шебекино, проходят лечение в областной больнице. По словам Вячеслава Гладкова, если будет необходимо, ребят оперативно отправят в Москву.

Делаем всё необходимое. Если будет нужно, будем отправлять в Москву. Сейчас врачи понимают, что делать. Лекарственные препараты все есть. Надеюсь, что очень быстро пойдут на поправку.
Вячеслав Гладков

Напомним, что вчера во время обстрела ВСУ в Шебекино пострадали двое подростков. Это 15-летняя девочка с ранениями нижних конечностей и 17-летний мальчик с контузией. Кроме того, погиб охранник действующего предприятия города. Ещё одному мужчине с рассечением кожи головы оказали помощь на месте врачи ЦРБ. Госпитализация не требовалась.

Отметим, что 27 мая Шебекино находилось под многочисленным артиллерийским обстрелом. В многоэтажках повыбивало окна, посечены фасады, есть повреждения в жилом секторе.

В Шебекино из-за обстрелов ВСУ погиб охранник предприятия
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