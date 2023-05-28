Врач-эндокринолог Зухра Павлова на своем канале в Telegram заявила, что сезонные ягод

Специалист отметила, что клубника и черешня содержат большое количество простых углеводов, глюкозы и фруктозы. Их чрезмерное употребление может привести к резкому повышению уровня сахара в крови и негативно сказаться на самочувствии. По словам врача, рекомендуется съедать не более 20 ягод черешни и не более шести крупных ягод клубники в день.