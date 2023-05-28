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Врач-эндокринолог Зухра Павлова на своем канале в Telegram заявила, что сезонные ягод

28 мая 2023, 08:03
Врач-эндокринолог Зухра Павлова на своем канале в Telegram заявила, что сезонные ягоды, такие как клубника и черешня, полезны для здоровья, но их нужно употреблять в меру, пишут "Народные новости".

Она объяснила, сколько ягод можно съесть без вреда для фигуры.

Специалист отметила, что клубника и черешня содержат большое количество простых углеводов, глюкозы и фруктозы. Их чрезмерное употребление может привести к резкому повышению уровня сахара в крови и негативно сказаться на самочувствии. По словам врача, рекомендуется съедать не более 20 ягод черешни и не более шести крупных ягод клубники в день.

Павлова также посоветовала есть ягоды утром и днём до 16 часов, только как десерт после основного приема пищи. В случае больших перерывов между приемами пищи она рекомендует добавить в рацион белок, например, съедать ягоды с йогуртом, творогом или кусочком сыра.

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#Евгений Грицков#Клубника#Черешня#Польза#Вред#Врач#Общество
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