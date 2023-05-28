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В приграничных муниципалитетах Белгородской области досрочно завершили учебный год

28 мая 2023, 07:02
Фото: 1MI
Кроме того, учебный год завершат в школах Белгорода, Яковлевского и Новооскольского горокруга. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время утреннего обращения.

В семи приграничных районах, а также в Белгороде, Яковлевском и Новооскольком горокруге досрочно завершили учебный год. Школьникам предстоит только сдать экзамены. Ранее учебный год должен был завершиться 31 мая. Календарный график проведения учебного года был утверждён в сентябре.

Вчера достаточно подробно я об этом говорил, ещё раз повторюсь: в этих муниципалитетах, которые я перечислил, учебный год мы завершили. Все необходимые команды даны. Через школы, министерства и департаменты образования. Вся информация будет доводиться непосредственно до учителей, родителей и детей.
Вячеслав Гладков

Напомним, что школьники из Шебекинского округа будут сдавать ЕГЭ по русскому языку позже: экзамен перенесли на вторник. Также ребята из школ приграничных районов имеют возможность не сдавать ЕГЭ.

ЕГЭ по русскому языку перенесли для шебекинских школьников
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#Алина Харина#Учебный год#Приграничье#Образование#Губернатор#Школы#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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