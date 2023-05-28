В приграничных муниципалитетах Белгородской области досрочно завершили учебный год

В семи приграничных районах, а также в Белгороде, Яковлевском и Новооскольком горокруге досрочно завершили учебный год. Школьникам предстоит только сдать экзамены. Ранее учебный год должен был завершиться 31 мая. Календарный график проведения учебного года был утверждён в сентябре.