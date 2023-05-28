В приграничных муниципалитетах Белгородской области досрочно завершили учебный год

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В семи приграничных районах, а также в Белгороде, Яковлевском и Новооскольком горокруге досрочно завершили учебный год. Школьникам предстоит только сдать экзамены. Ранее учебный год должен был завершиться 31 мая. Календарный график проведения учебного года был утверждён в сентябре.
Вчера достаточно подробно я об этом говорил, ещё раз повторюсь: в этих муниципалитетах, которые я перечислил, учебный год мы завершили. Все необходимые команды даны. Через школы, министерства и департаменты образования. Вся информация будет доводиться непосредственно до учителей, родителей и детей.
Вячеслав Гладков
Напомним, что школьники из Шебекинского округа будут сдавать ЕГЭ по русскому языку позже: экзамен перенесли на вторник. Также ребята из школ приграничных районов имеют возможность не сдавать ЕГЭ.