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Строителя контузило в приграничье во время обстрела

28 мая 2023, 17:23
Фото: Bel.ru
Это произошло в Курской области. Сейчас рабочего в больнице обследуют медики, сообщил курский губернатор Роман Старовойт.
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СВО

28 мая в Курской области обстреляли приграничье. Это произошло около села Гуево Суджанского района. Там, вдоль государственной границы с Украиной, мужчина выполнял работы на защитной линии. Он получил контузию.

Ему оказали первую медицинскую помощь, после чего пострадавшего доставили в областную клиническую больницу в Курск. Строителя обследуют врачи.

В Белгородской области тоже неспокойно. Из последних событий — в Муроме Шебекинского округа дрон атаковал зернохранилище сельхозпредприятия. Никто не пострадал.

БПЛА атаковал зернохранилище в Белгородской области
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#Кристина Семенчук#СВО#Происшествия#Курская область#Роман Старовойт#Приграничье#Обстрел ВСУ#Пострадавшие
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