Строителя контузило в приграничье во время обстрела

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
28 мая в Курской области обстреляли приграничье. Это произошло около села Гуево Суджанского района. Там, вдоль государственной границы с Украиной, мужчина выполнял работы на защитной линии. Он получил контузию.
Ему оказали первую медицинскую помощь, после чего пострадавшего доставили в областную клиническую больницу в Курск. Строителя обследуют врачи.
В Белгородской области тоже неспокойно. Из последних событий — в Муроме Шебекинского округа дрон атаковал зернохранилище сельхозпредприятия. Никто не пострадал.