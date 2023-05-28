Село в Белгородской области атаковали с помощью беспилотника

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
28 мая под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского горокруга. Пострадавших нет. В четырёх частных домовладениях осколками снарядов повреждены фасады, окна, заборы и хозпостройки, сообщил Гладков. Также повреждён газопровод и линии электропередачи.
Кроме того, село атаковали с помощью БПЛА. Дрон врезался в автомобиль. Никто не пострадал, но машина посечена, добавил губернатор.
На месте работают аварийные и оперативные службы. Специалисты проводят подомовой обход территории.