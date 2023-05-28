Село в Белгородской области атаковали с помощью беспилотника

28 мая под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского горокруга. Пострадавших нет. В четырёх частных домовладениях осколками снарядов повреждены фасады, окна, заборы и хозпостройки, сообщил Гладков. Также повреждён газопровод и линии электропередачи.