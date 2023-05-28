Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Изображение материала

Село в Белгородской области атаковали с помощью беспилотника

28 мая 2023, 11:52
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
В Новой Таволжанке дрон врезался в автомобиль. Никто не пострадал. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

28 мая под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского горокруга. Пострадавших нет. В четырёх частных домовладениях осколками снарядов повреждены фасады, окна, заборы и хозпостройки, сообщил Гладков. Также повреждён газопровод и линии электропередачи.

Кроме того, село атаковали с помощью БПЛА. Дрон врезался в автомобиль. Никто не пострадал, но машина посечена, добавил губернатор.

На месте работают аварийные и оперативные службы. Специалисты проводят подомовой обход территории.  

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Читайте также:
Количество пострадавших квартир во время обстрела Шебекино увеличилось до 85Под обстрел ВСУ попали два села в Белгородской областиПри обстреле Шебекино повреждения получили 70 квартир
#Алина Харина#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Что ДРГ оставила белгородцам и как это сказалось на жизни региона: итоги недели
Сегодня, 05:38
Гладков попал под обстрел, пытаясь встретиться с жителями Шебекино
Вчера, 19:47
Вячеслав Гладков рассказал о состоянии раненых детей из Шебекино
Сегодня, 07:34
В приграничных муниципалитетах Белгородской области досрочно завершили учебный год
Сегодня, 07:02
Пострадавшие в Шебекино подростки получили ранения средней тяжести
Сегодня, 08:41