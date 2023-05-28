Российских школьников могут обязать участвовать в общественно-полезном труде

Также предлагается отменить запрет на привлечение учащихся к труду без согласия родителей, если этот труд не предусмотрен образовательной программой. Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что таким образом у детей уже в школе будет формироваться чувство личной причастности к делу и ответственности.