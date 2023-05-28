Российских школьников могут обязать участвовать в общественно-полезном труде

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В пояснительной записке к законопроекту указывается на необходимость корректировки понятия «воспитание», добавив в него составляющую, которая будет способствовать формированию у школьников трудолюбия и ответственного отношения к работе и ее результатам.
Также предлагается отменить запрет на привлечение учащихся к труду без согласия родителей, если этот труд не предусмотрен образовательной программой. Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что таким образом у детей уже в школе будет формироваться чувство личной причастности к делу и ответственности.
Кроме того, стало известно, что более 100 тысяч человек прошли психологическую подготовку перед сдачей ЕГЭ. Программа включает в себя цикл лекций от известных специалистов в этой области.