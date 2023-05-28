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Российских школьников могут обязать участвовать в общественно-полезном труде

28 мая 2023, 07:13
Фото: сгенерировано в нейросети Midjourney
Депутаты Госдумы внесли законопроект, согласно которому российские школьники будут обязаны участвовать в общественно-полезном труде, сообщают "Народные новости".

В пояснительной записке к законопроекту указывается на необходимость корректировки понятия «воспитание», добавив в него составляющую, которая будет способствовать формированию у школьников трудолюбия и ответственного отношения к работе и ее результатам.

Также предлагается отменить запрет на привлечение учащихся к труду без согласия родителей, если этот труд не предусмотрен образовательной программой. Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова отметила, что таким образом у детей уже в школе будет формироваться чувство личной причастности к делу и ответственности.

Кроме того, стало известно, что более 100 тысяч человек прошли психологическую подготовку перед сдачей ЕГЭ. Программа включает в себя цикл лекций от известных специалистов в этой области.

#Школьники#Госдума#Общественно полезный труд#Общество
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