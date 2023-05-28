Пострадавшие в Шебекино подростки получили ранения средней тяжести

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Вчера, 27 мая, во время обстрела Шебекино пострадали двое подростков — 15-летняя девочка и 17-летний мальчик. Состояние детей при госпитализации оценивалось как состояние средней тяжести.
Были проведены все необходимые диагностические обследования. Определена тактика ведения детей. Одному подростку был поставлен диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга». Лечение определено консервативное. Второму подростку был поставлен диагноз «минно-взрывная травма, обширная рваная рана голени». Была проведена первичная хирургическая обработка.
Ирина Кизилова
Также Кизилова отметила, что с подростками весь период нахождения в стационаре будет работать психолог. При необходимости детей направят на лечение в Москву.