Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Изображение материала

Под обстрел ВСУ попали два села в Белгородской области

28 мая 2023, 07:47
Фото: Bel.ru
Жители сёл Новая Таволжанка и Дроновка получили рассылку от РСЧС.
Сюжет
Обстрел

Под огонь ВСУ попала Новая Таволжанка Шебекинского горокруга и Дроновка Грайворонского горокруга. Жители сёл получили оповещение от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Напомним, что 26 мая Белгородский район попал под обстрел девять раз. По Валуйскому горокругу было выпущено шесть миномётных снарядов. Волоконовский район обстреляли 14 раз. В Грайворонском горокруге насчитали семь прилётов. А в Краснояружском районе на окраине села Поповка с БПЛА сбросили два неустановленных взрывных устройства.

27 мая под обстрел попало Шебекино. Повреждения есть в 70 квартирах.

Читайте также:
Миномётные снаряды и беспилотники: сколько раз ВСУ обстреляли Белгородскую областьВячеслав Гладков рассказал о состоянии раненых детей из ШебекиноАвтобусы, проходящие через Шебекино, изменят свой маршрут
#Обстрел ВСУ#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Алина Харина
Подпишитесь
В приграничных муниципалитетах Белгородской области досрочно завершили учебный год
Сегодня, 07:02
Гладков попал под обстрел, пытаясь встретиться с жителями Шебекино
Вчера, 19:47
Вячеслав Гладков рассказал о состоянии раненых детей из Шебекино
Сегодня, 07:34
Автобусы, проходящие через Шебекино, изменят свой маршрут
Вчера, 20:19
Пострадавшие в Шебекино подростки получили ранения средней тяжести
Сегодня, 08:41