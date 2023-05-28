Под обстрел ВСУ попали два села в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Под огонь ВСУ попала Новая Таволжанка Шебекинского горокруга и Дроновка Грайворонского горокруга. Жители сёл получили оповещение от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия. Данных о разрушениях и пострадавших нет.
Напомним, что 26 мая Белгородский район попал под обстрел девять раз. По Валуйскому горокругу было выпущено шесть миномётных снарядов. Волоконовский район обстреляли 14 раз. В Грайворонском горокруге насчитали семь прилётов. А в Краснояружском районе на окраине села Поповка с БПЛА сбросили два неустановленных взрывных устройства.
27 мая под обстрел попало Шебекино. Повреждения есть в 70 квартирах.