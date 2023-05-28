Под обстрел ВСУ попали два села в Белгородской области

Напомним, что 26 мая Белгородский район попал под обстрел девять раз. По Валуйскому горокругу было выпущено шесть миномётных снарядов. Волоконовский район обстреляли 14 раз. В Грайворонском горокруге насчитали семь прилётов. А в Краснояружском районе на окраине села Поповка с БПЛА сбросили два неустановленных взрывных устройства.