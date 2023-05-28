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«Первый канал» фильтрует в соцсетях комментарии с Шебекино

28 мая 2023, 15:39
Фото: 1MI
В группе ВК «Новости Первого канала» автоматически удаляются комментарии, если в них есть слово «Шебекино». Редакция Бел.Ру проверила это лично. С чем связано такое поведение федерального СМИ — неизвестно.
Сюжет
Соцсети

В Сети распространилась громкая новость о том, что в группе ВКонтакте «Новости Первого канала» перестали пропускать комментарии с упоминанием города Шебекино. Они автоматически удаляются с помощью фильтра. Как выяснилось, это действительно так.

Оставленный нами комментарий исчез меньше, чем через минуту. Единственная возможность написать что-то, связанное с Шебекино — намеренно писать название города с ошибкой. Тогда цензура будет пройдена. Возможно, дальше будут чистить уже вручную.

Пока шебекинцы активно пытаются восстановить справедливость и пишут гневные комментарии, на «Первом» ситуацию не комментировали. Видимо, такой фильтр — попытка избежать сложных тем. В последние дни шебекинцам приходится крайне непросто, как и всей Белгородской области на этой неделе.

Дополнительно мы решили проверить и Грайворон, который стал ещё одним центром внимания в связи с прошедшей диверсией. На этот город фильтра нет.

Фото: скриншот группы "Новости Первого канала"
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#Кристина Семенчук#Общество#Шебекино#Россия#Приграничье#Фильтр#Комментарии#Первый канал#Соцсети
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