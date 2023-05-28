«Первый канал» фильтрует в соцсетях комментарии с Шебекино

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
В Сети распространилась громкая новость о том, что в группе ВКонтакте «Новости Первого канала» перестали пропускать комментарии с упоминанием города Шебекино. Они автоматически удаляются с помощью фильтра. Как выяснилось, это действительно так.
Оставленный нами комментарий исчез меньше, чем через минуту. Единственная возможность написать что-то, связанное с Шебекино — намеренно писать название города с ошибкой. Тогда цензура будет пройдена. Возможно, дальше будут чистить уже вручную.
Пока шебекинцы активно пытаются восстановить справедливость и пишут гневные комментарии, на «Первом» ситуацию не комментировали. Видимо, такой фильтр — попытка избежать сложных тем. В последние дни шебекинцам приходится крайне непросто, как и всей Белгородской области на этой неделе.
Дополнительно мы решили проверить и Грайворон, который стал ещё одним центром внимания в связи с прошедшей диверсией. На этот город фильтра нет.