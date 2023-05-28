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Лучшие предприниматели Белгородской области получили по 1,5 млн рублей

28 мая 2023, 18:23
Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области
27 мая подвели итоги ежегодного областного конкурса «Предприниматель года». Поздравил бизнесменов губернатор Вячеслав Гладков, сообщили в пресс-службе правительства.

В честь подведения итогов конкурса «Предприниматель года» в филармонии прошёл форум для бизнесменов Белгородской области. А их в регионе немало — в сфере малого и среднего бизнеса насчитывают свыше 58 тыс. компаний.

На церемонии награждения присутствовал губернатор. Вячеслав Гладков отметил весомость вклада белгородцев в развитие экономики и социально-политическую стабильность региона. После этого победители третьего сезона программы «Новые возможности 3.0» получили сертификаты на 1,5 млн рублей.

Мы очень заинтересованы в том, чтобы число предпринимателей, энергичных, самостоятельных людей, которые добиваются личного успеха и берут на себя ответственность за других и за малую родину, у нас увеличивалось.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также глава региона пожелал бизнесменам не бояться трудностей, верить в свои мечты и стремиться к общественному благу.

Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Хорошие новости#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Экономика#Предприниматели#Белгородский бизнес
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