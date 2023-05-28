Лучшие предприниматели Белгородской области получили по 1,5 млн рублей

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
В честь подведения итогов конкурса «Предприниматель года» в филармонии прошёл форум для бизнесменов Белгородской области. А их в регионе немало — в сфере малого и среднего бизнеса насчитывают свыше 58 тыс. компаний.
На церемонии награждения присутствовал губернатор. Вячеслав Гладков отметил весомость вклада белгородцев в развитие экономики и социально-политическую стабильность региона. После этого победители третьего сезона программы «Новые возможности 3.0» получили сертификаты на 1,5 млн рублей.
Мы очень заинтересованы в том, чтобы число предпринимателей, энергичных, самостоятельных людей, которые добиваются личного успеха и берут на себя ответственность за других и за малую родину, у нас увеличивалось.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона пожелал бизнесменам не бояться трудностей, верить в свои мечты и стремиться к общественному благу.