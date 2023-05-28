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Количество пострадавших квартир во время обстрела Шебекино увеличилось до 85

28 мая 2023, 10:44
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
27 мая по городу Шебекино выпустили 38 артиллерийских снарядов, сообщил Вячеслав Гладков

27 мая в Шебекинском горокруге зафиксировано 103 прилёта.

По Шебекино было выпушено 38 артиллерийских снарядов. Погиб охранник на одном из предприятий города. Также пострадали двое подростков. 15-летней девочке диагностировали обширное осколочное ранение голени, повреждение икроножной мышцы и дефект мягких тканей. 17-летнему юноше диагностировали контузию головного мозга. Ещё один мужчина получил ссадину на голове.

Кроме того, повреждения зафиксированы на спортивных объектах, на четырёх предприятиях, в трёх магазинах. Также повреждено 85 квартир в 12 МКД, шесть частных домовладений и 17 авто.

Напомним, что шесть снарядов прилетело в село Муром и 13 миномётных снарядов в село Новая Таволжанка. 20 раз из миномёта и гранатомёта обстреляли пункт пропуска.

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#Алина Харина#Приграничье#Разрушения#Происшествия#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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