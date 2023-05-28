Количество пострадавших квартир во время обстрела Шебекино увеличилось до 85

По Шебекино было выпушено 38 артиллерийских снарядов. Погиб охранник на одном из предприятий города. Также пострадали двое подростков. 15-летней девочке диагностировали обширное осколочное ранение голени, повреждение икроножной мышцы и дефект мягких тканей. 17-летнему юноше диагностировали контузию головного мозга. Ещё один мужчина получил ссадину на голове.