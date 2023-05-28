Гранатомёты, миномёты и беспилотник: Белгородскую область 27 мая обстреляли 241 раз

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В Белгородском районе 27 мая зафиксировали 19 прилётов. Восемь снарядов было выпущено по селу Лозовое, ещё девять снарядов — по Журавлёвке. Дважды было атаковано с помощью СВУ село Драгунское. Пострадавших и разрушений нет.
Под обстрелом также оказалось село Богун-Городок Борисовского района. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Кроме того, 27 мая под обстрел дважды попал Волоконовский район. Выстрелы велись по хутору Старый из СВД. В ходе обстрела никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.
По Грайворонскому горокругу было выпущено 115 миномётных снарядов. В селе Козинка зафиксировано 30 прилётов миномётных снарядов. Повреждения получили пять частных домовладений, три административных здания и две хозпостройки. 58 раз ВСУ ударили по КПП и 14 раз по селу Заречье-Первое. Пострадавших и разрушений нет. Ещё 13 миномётных снарядов прилетело в село Мокрая Орловка. Повреждён автокран.
В Краснояружском районе на окраине села Поповка сбили беспилотник. Никто не пострадал, разрушений также нет.
В Шебекинском горокруге было зафиксировано 103 прилёта. 20 раз обстреляли пункт пропуска из миномёта и гранатомёта. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекино зафиксировано 38 прилётов артиллерийских снарядов. Один человек погиб, ранены двое подростков. Повреждены спортивные объекты, четыре предприятия, три магазина, 13 многоэтажек, 85 квартир, шесть частных домов, 17 автомобилей.
По селу Муром ударили шесть раз, ещё 13 миномётных снарядов прилетело в село Новая Таволжанка. Село Белянка дважды обстреляли из миномёта. В селе Середа зафиксировано 15 прилётов, а в Безлюдовке — девять. Обошлось без разрушений и пострадавших.