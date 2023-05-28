Гранатомёты, миномёты и беспилотник: Белгородскую область 27 мая обстреляли 241 раз

По Грайворонскому горокругу было выпущено 115 миномётных снарядов. В селе Козинка зафиксировано 30 прилётов миномётных снарядов. Повреждения получили пять частных домовладений, три административных здания и две хозпостройки. 58 раз ВСУ ударили по КПП и 14 раз по селу Заречье-Первое. Пострадавших и разрушений нет. Ещё 13 миномётных снарядов прилетело в село Мокрая Орловка. Повреждён автокран.