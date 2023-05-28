Глава Козинского сельского поселения на руках выносил раненых во время атаки ДРГ

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
28 мая Вячеслав Гладков посетил в больнице раненых жителей Грайворонского округа. Местные жители рассказали губернатору, что во время атаки диверсантов глава Козинского поселения выносил раненых на руках.
Несколько жителей говорили о том, что глава Козинского сельского поселения Игорь Валерьевич Маховенко на руках выносил раненых, несколько раз его машина была обстреляна. Когда я сам встречался с ним в Козинке, видел простреленное лобовое стекло. То есть стреляли в упор, стреляли несколько раз. Несмотря на это, он не спрятался, оказывал помощь не только жителям Козинки, но и соседнему Глотово.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что, благодаря действиям главы, было спасено много людей: «Безграничная благодарность ему от всех жителей!».