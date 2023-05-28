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Глава Козинского сельского поселения на руках выносил раненых во время атаки ДРГ

28 мая 2023, 13:57
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
Об этом губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову рассказали местные жители.

28 мая Вячеслав Гладков посетил в больнице раненых жителей Грайворонского округа. Местные жители рассказали губернатору, что во время атаки диверсантов глава Козинского поселения выносил раненых на руках.

Несколько жителей говорили о том, что глава Козинского сельского поселения Игорь Валерьевич Маховенко на руках выносил раненых, несколько раз его машина была обстреляна. Когда я сам встречался с ним в Козинке, видел простреленное лобовое стекло. То есть стреляли в упор, стреляли несколько раз. Несмотря на это, он не спрятался, оказывал помощь не только жителям Козинки, но и соседнему Глотово.
Вячеслав Гладков 

Губернатор отметил, что, благодаря действиям главы, было спасено много людей: «Безграничная благодарность ему от всех жителей!».

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