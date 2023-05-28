Досрочное окончание учебного года и обстрелы: что обсуждали белгородцы 28 мая

Сегодня Вячеслав Гладков навестил в больнице раненых при обстрелах жителей области. Губернатор пообщался с несколькими жителями Грайворонского округа. Одна из женщин фактически находилась в плену во время атаки ДРГ. На её глазах был убит её муж. Женщину в заложниках держали два украинцы, остальные, по её словам, — поляки и американцы.