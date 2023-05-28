Досрочное окончание учебного года и обстрелы: что обсуждали белгородцы 28 мая

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28 мая под обстрел ВСУ попала база отдыха в селе Безлюдовка Шебекинского горокруга. Один из снарядов попал в один из корпусов базы. Кроме того, под обстрелом находилось Шебекино. Осколки снарядов повредили постройку одного из предприятий. На месте возникло возгорание.
В селе Белянка рядом с частным домом на парашюте был спущен неизвестный предмет. Территорию оцепили.
Кроме того, под обстрел попала Новая Таволжанка. В четырёх частных домовладениях осколки снарядов повредили фасады, окна, заборы и хозпостройки. Помимо этого, село попытались атаковать с помощью БПЛА. Дрон врезался в автомобиль. Никто не пострадал, но машина посечена.
Сегодня Вячеслав Гладков навестил в больнице раненых при обстрелах жителей области. Губернатор пообщался с несколькими жителями Грайворонского округа. Одна из женщин фактически находилась в плену во время атаки ДРГ. На её глазах был убит её муж. Женщину в заложниках держали два украинцы, остальные, по её словам, — поляки и американцы.
Также губернатору рассказали о подвиге главы Козинского сельского поселения. Он на руках во время атаки диверсантов выносил раненных.
Помимо этого, губернатор навестил подростков, которые вчера, 27 мая, попали под обстрел в Шебекино. Девочке диагностировали обширное осколочное ранение голени, повреждение икроножной мышцы и дефект мягких тканей. Юноше диагностировали контузию головного мозга.
В семи приграничных районах, а также в Белгороде, Яковлевском и Новооскольком горокруге досрочно завершили учебный год. Ранее школьный учебный год должен был завершиться 31 мая.