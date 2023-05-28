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Депутат пожаловался на волокиту при оформлении льгот для участников СВО

28 мая 2023, 06:54
Фото: сгенерировано в нейросети Midjourney
Орловский облсовет внес изменения в региональный закон «О дополнительных мерах социальной поддержки участников вооруженных конфликтов, получивших инвалидность вследствие военной травмы», сообщает «Орелtimes».
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СВО

Это произошло сегодня, 26 мая, на сессии регионального парламента. В результате слова «участник вооруженных конфликтов» в тексте закона были заменены на «а также граждане Российской Федерации, проживающие на территории Орловской области и являющиеся инвалидами вследствие военной травмы, полученной в период службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации и выполнявшие задачи в ходе специальной военной операции: на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года».

Неожиданно остроту в обсуждении темы внес депутат от КПРФ Виктор Макаров. Он заявил, что к нему приходят на прием инвалиды — участники боевых действий, которые сталкиваются с бюрократией и волокитой на местах. Люди, потерявшие здоровье по зову государства, не могут оформить инвалидность и получить соответствующие льготы. «Военкоматы наши только занимаются отписками, наши бойцы с мая прошлого года не могут получить льготы, которые им полагаются», — сказал Макаров.

Губернатор не согласился с однопартийцем. «Не согласен с вами. Я об этом не знаю. Это удивительно. Если у вас есть конкретная фамилия, давайте заниматься», — отреагировал Клычков. Однако депутата этот ответ не удовлетворил. «Я не болтун и говорю конкретные факты. Обратитесь в облвоенкомат, есть конкретные фамилии!», — заявил Макаров.

В свою очередь, председатель облсовета отметил, что «к нам тоже обращаются». «К нам тоже приходит много вопросов, если идет проволочка — пишем в Военную прокуратуру», — сообщил Леонид Музалевский.

Рабочая группа по СВО: Приняты льготы для участников спецоперации и их семей
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