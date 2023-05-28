Депутат пожаловался на волокиту при оформлении льгот для участников СВО

Неожиданно остроту в обсуждении темы внес депутат от КПРФ Виктор Макаров. Он заявил, что к нему приходят на прием инвалиды — участники боевых действий, которые сталкиваются с бюрократией и волокитой на местах. Люди, потерявшие здоровье по зову государства, не могут оформить инвалидность и получить соответствующие льготы. «Военкоматы наши только занимаются отписками, наши бойцы с мая прошлого года не могут получить льготы, которые им полагаются», — сказал Макаров.