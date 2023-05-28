Что ДРГ оставила белгородцам и как это сказалось на жизни региона: итоги недели

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
На неделе в Белгородской области случилось то, чего многие так боялись — прорыв украинских диверсантов. Произошло всё 22 мая, в понедельник. Коснулось это, прежде всего, жителей Грайворонского округа.
Всё началось утром с мощного, непрекращающегося обстрела — прилёты были и в самом Грайвороне, и в приграничных населённых пунктах. «Бахи» не затихали несколько часов.
В итоге, пока местные жители спрятались в укрытия от обстрелов, ДРГ начала своё проникновение в приграничье. Скажем сразу — далбше Глотово им продвинуться в Грайворонском округе не удалось. Но после «гостей» остались заминированные дороги и здания, уничтоженные авто и сгоревшие дома. Чем ближе к границе, тем жёстче последствия.
В регионе даже вводили режим КТО (контртеррористической операции), но после успешного изгнания ДРГ, вечером 23 мая, его отменили.
Подробный материал нашего корреспондента, который побывал рядом с погранпунктом Грайворонского округа, можно прочесть здесь. Там вы встретите впечатления главы муниципалитета и местных жителей, которым повстречались диверсанты, на каком языке они говорили, как действовали. Там же, в селе Козинка, журналисты попали под обстрел, но никто не пострадал.
Белгородцы пережили на неделе сильнейший стресс не только из-за украинских диверсантов, но и усугубления волнений в Сети. Информационная атака в эти дни серьёзно увеличилась. Это подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.
Было много недостоверной информации, путались порой все — даже журналисты. Неудивительно, что огромный поток противоречивой информации не даёт разобраться в происходящем: это тяжело, в особенности, когда подключается страх.
Поступали жителям Белгородской области и звонки якобы от сотрудников полиции и других спецслужб с просьбой эвакуироваться. Было много намеренных фейков для разведения паники.
Редакция Бел.Ру держалась, как могла, и публиковала только самое важное и проверенное. Планируем держаться в таком же режиме. Нам вы можете доверять. Для оперативности рекомендуем подписаться на наш Telegram-канал — вместе с массированной информационной атакой увеличилось число атак и на наш сайт. В Telegram вы точно ничего не пропустите.
Белгородские власти озвучили долгожданную цифру — сколько белгородцев приняли участие в спецоперации? По словам мэра белгорода Валентина Демидова, к СВО напрямую причастна почти тысяча человек. А именно — 962 местных жителя вступили в ряды ВС РФ. Многие из белгородцев уже успели получить награды «За отвагу», медали Жукова и Суворова.
Мэр города отметил, что белгородцы «заняли принципиальную позицию в СВО, безусловно поддержав принятое президентом решение по защите Донбасса». Вероятно, такая цифра связана и с желанием защитить малую родину, которая в последнее время регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
В Министерстве обороны отметили вклад в СВО 28-летнего военнослужащего из Белгородской области Артёма Черкасова. Он уничтожил военную технику и украинских боевиков — благодаря тактическим навыкам белгородца ВСУ понесли значительные потери и отступили с территорий, которые удерживали до этого. Артём же остался цел, несмотря на непрерывный огонь противника во время сопротивления.
Примечательно, что участие в спецоперации белородец принял не как доброволец, а попал туда в рамках частичной мобилизации. До этого он работал киномехаником в Центре культурного развития.
23 мая в школах Белгородской области прошли последние звонки. Изначально планировалось, что там, где это возможно, мероприятия пройдут стандартно — на территории учебных заведений.
Но в связи с прорывом 22 мая на территорию региона диверсионной группы ВСУ накануне праздника всё изменилось. Опасность и введённый на сутки режим КТО не позволили оставить всё, как есть. Последние звонки для белгородцев прошли онлайн.
При этом в Белгородской области не теряют надежды на проведение школьных выпускных. Министр образования Милёхин пообещал, что такую возможность рассмотрят. Всё снова зависит от обстановки. И, как мы уже выяснили, может отмениться в последний момент.