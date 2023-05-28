Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Изображение материала

Что ДРГ оставила белгородцам и как это сказалось на жизни региона: итоги недели

28 мая 2023, 05:38
Фото: Bel.ru
Это была крайне тяжёлая неделя для Белгородской области, во время которой некоторые события произошли впервые. Расскажем о проникновении диверсантов, усиленной информационной атаке, белгородцах на СВО и судьбе последних звонков, которая изменилась в последний момент.

Прорыв ДРГ

На неделе в Белгородской области случилось то, чего многие так боялись — прорыв украинских диверсантов. Произошло всё 22 мая, в понедельник. Коснулось это, прежде всего, жителей Грайворонского округа.

Всё началось утром с мощного, непрекращающегося обстрела — прилёты были и в самом Грайвороне, и в приграничных населённых пунктах. «Бахи» не затихали несколько часов.

В итоге, пока местные жители спрятались в укрытия от обстрелов, ДРГ начала своё проникновение в приграничье. Скажем сразу — далбше Глотово им продвинуться в Грайворонском округе не удалось. Но после «гостей» остались заминированные дороги и здания, уничтоженные авто и сгоревшие дома. Чем ближе к границе, тем жёстче последствия.

В регионе даже вводили режим КТО (контртеррористической операции), но после успешного изгнания ДРГ, вечером 23 мая, его отменили.

Подробный материал нашего корреспондента, который побывал рядом с погранпунктом Грайворонского округа, можно прочесть здесь. Там вы встретите впечатления главы муниципалитета и местных жителей, которым повстречались диверсанты, на каком языке они говорили, как действовали. Там же, в селе Козинка, журналисты попали под обстрел, но никто не пострадал.

«Петляй, пока не застрелили»: как украинские диверсанты пробивались к Грайворону
Узнать подробнее

Массированная информационная атака

Белгородцы пережили на неделе сильнейший стресс не только из-за украинских диверсантов, но и усугубления волнений в Сети. Информационная атака в эти дни серьёзно увеличилась. Это подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.

Было много недостоверной информации, путались порой все — даже журналисты. Неудивительно, что огромный поток противоречивой информации не даёт разобраться в происходящем: это тяжело, в особенности, когда подключается страх.

Поступали жителям Белгородской области и звонки якобы от сотрудников полиции и других спецслужб с просьбой эвакуироваться. Было много намеренных фейков для разведения паники.

Редакция Бел.Ру держалась, как могла, и публиковала только самое важное и проверенное. Планируем держаться в таком же режиме. Нам вы можете доверять. Для оперативности рекомендуем подписаться на наш Telegram-канал — вместе с массированной информационной атакой увеличилось число атак и на наш сайт. В Telegram вы точно ничего не пропустите.

Гладков: Началась массированная информационная атака на Белгородскую область
Узнать подробнее

Кто на СВО?

Белгородские власти озвучили долгожданную цифру — сколько белгородцев приняли участие в спецоперации? По словам мэра белгорода Валентина Демидова, к СВО напрямую причастна почти тысяча человек. А именно — 962 местных жителя вступили в ряды ВС РФ. Многие из белгородцев уже успели получить награды «За отвагу», медали Жукова и Суворова.

Мэр города отметил, что белгородцы «заняли принципиальную позицию в СВО, безусловно поддержав принятое президентом решение по защите Донбасса». Вероятно, такая цифра связана и с желанием защитить малую родину, которая в последнее время регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

962 жителя Белгорода отправились в зону СВО
Узнать подробнее

Герой нашего времени

В Министерстве обороны отметили вклад в СВО 28-летнего военнослужащего из Белгородской области Артёма Черкасова. Он уничтожил военную технику и украинских боевиков — благодаря тактическим навыкам белгородца ВСУ понесли значительные потери и отступили с территорий, которые удерживали до этого. Артём же остался цел, несмотря на непрерывный огонь противника во время сопротивления.

Примечательно, что участие в спецоперации белородец принял не как доброволец, а попал туда в рамках частичной мобилизации. До этого он работал киномехаником в Центре культурного развития.

Белгородец совершил подвиг в зоне СВО. Мы пообщались с его мамой
Узнать подробнее

Отмена последних звонков

23 мая в школах Белгородской области прошли последние звонки. Изначально планировалось, что там, где это возможно, мероприятия пройдут стандартно — на территории учебных заведений.

Но в связи с прорывом 22 мая на территорию региона диверсионной группы ВСУ накануне праздника всё изменилось. Опасность и введённый на сутки режим КТО не позволили оставить всё, как есть. Последние звонки для белгородцев прошли онлайн.

При этом в Белгородской области не теряют надежды на проведение школьных выпускных. Министр образования Милёхин пообещал, что такую возможность рассмотрят. Всё снова зависит от обстановки. И, как мы уже выяснили, может отмениться в последний момент.

Из-за диверсии ВСУ в Белгородской области отменили последние звонки
Узнать подробнее
#Приграничье#ДРГ#Разрушения#Итоги недели#Общество#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Валентин Демидов
Подпишитесь
В приграничных муниципалитетах Белгородской области досрочно завершили учебный год
Сегодня, 07:02
Гладков попал под обстрел, пытаясь встретиться с жителями Шебекино
Вчера, 19:47
Под обстрел ВСУ попали два села в Белгородской области
Сегодня, 07:47
Вячеслав Гладков рассказал о состоянии раненых детей из Шебекино
Сегодня, 07:34
Автобусы, проходящие через Шебекино, изменят свой маршрут
Вчера, 20:19
Пострадавшие в Шебекино подростки получили ранения средней тяжести
Сегодня, 08:41