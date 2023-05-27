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Знания правил дорожного движения проверили 165 тысяч белгородских школьников

27 мая 2023, 14:30
Фото: 1MI
Сложность и тематика вопросов были подобраны с учётом возрастных особенностей. Тестирование проходило на специально созданной министерством цифрового развития Белгородской области платформе. Подробнее сообщили в пресс-службе правительства области.

В регионе подвели итоги тестирования школьников на тему безопасности дорожного движения. Проверка охватила все общеобразовательные организации области.

Эксперты разработали три блока интерактивных тестовых заданий для каждой возрастной группы. Основной акцент сделали на тему обеспечения безопасности дорожного движения.

Тестирование прошли около 165 тысяч школьников. Среди учеников 1-4 классов процент правильных ответов составил 91. У учащихся с 5 по 8 класс — 87%. Ученики 10-11 классов дали верные ответы на 86% вопросов.

Самыми трудными заданиями для школьников начальной школы стали вопросы, которые касались правил поведения пешехода на проезжей части. Неверно ответили более 40% учащихся.

Среди учеников 5-8 классов около 40% неправильных ответов связаны с незнанием правильного обозначения велосипедной зоны, пешеходного перехода и пешеходной дорожки и правилами движения в этих зонах.

У учеников 10-11 классов затруднения возникли в части административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Неверно ответили около 50% учащихся.

Сложность и тематику вопросов подбирали с учётом возрастных особенностей. Тестирование проходило на платформе, которую создало региональное министерство цифрового развития.

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#Хорошие новости#Кристина Семенчук#Тестирование#Правила дорожного движения#Общество#Белгородская область
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