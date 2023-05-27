ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Около 11:00 27 мая Шебекино вновь оказалось под огнём ВСУ. Местных жителей об обстреле предупредили в РСЧС. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.
В ночь на 21 мая город также атаковали со стороны Украины. Прилёты пришлись на полигон ТБО, где затем начался пожар. Никто не пострадал.
Утром 27 мая также стало известно, что под атаку ВСУ попало село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Местным жителям пришли уведомления от РСЧС с предупреждением об обстреле в районе 09:00. Людей просят спуститься в укрытия. Подробностей пока нет.