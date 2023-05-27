ВСУ атаковали город Шебекино в Белгородской области

Утром 27 мая также стало известно, что под атаку ВСУ попало село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Местным жителям пришли уведомления от РСЧС с предупреждением об обстреле в районе 09:00. Людей просят спуститься в укрытия. Подробностей пока нет.