Власти не могут подсчитать ущерб от действий ДРГ в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
К губернатору обратилась жительница Грайворона. Она поинтересовалась, когда будет подомовой обход.
У меня двое детей. Мы сидим без окон.
Жительница Грайворона
Гладков ответил, что объём действительно большой.
До сих пор не смогли посчитать ущерб, потому что ещё два села до сих пор закрыты. По Грайворону обход тоже не завершён. Если всё плохо, позвоните в администрацию, сошлитесь на меня и вам сделают без очереди. Проведут обход, сделают замеры, изготовят и установят окна.
Вячеслав Гладков
Напомним, 22 мая губернатор Гладков подтвердил информацию о проникновении диверсантов в Грайворонский горокруг. Как тогда заявил руководитель области, велась ликвидация попавших на территорию России членов ДРГ. В этот же день объявили режим контртеррористической операции.