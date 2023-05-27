В Белгородской области вновь запускают «Поезда здоровья»

Гладков добавил, с 22 мая по 2 июня «Поезда здоровья» по графику отправятся в Губкинский округ на Лебединский ГОК, в село Львовка Новооскольского горокруга и село Кривцово Яковлевского округа, а также в Ровеньский район в село Харьковское.