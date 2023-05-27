В Белгородской области вновь запускают «Поезда здоровья»

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
По данным главы региона, после технического обслуживания начинают работу «Поезда здоровья». Они поедут в Губкинский, Яковлевский, Новооскольский округа, а также Ровеньский район.
Гладков добавил, с 22 мая по 2 июня «Поезда здоровья» по графику отправятся в Губкинский округ на Лебединский ГОК, в село Львовка Новооскольского горокруга и село Кривцово Яковлевского округа, а также в Ровеньский район в село Харьковское.
Напомним, в 2023 году будет работать четыре передвижных медицинских комплекса. Медики посетят отдалённые населённые пункты, чтобы максимальное количество сельских жителей смогли пройти обследование и получить квалифицированную консультацию.
«Поезда здоровья» уже посетили 54 населённых пункта, обследование прошли 11 379 человек. Медицинские специалисты оказали свыше 21 тыс. различных услуг.
⠀