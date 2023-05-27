Снаряды ВСУ попали на территорию двух крупных предприятий в Шебекино

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Как отметил губернатор, сегодня самый тяжелей день в Шебекинском округе. Снаряды попали на территорию двух крупных предприятий, в результате есть возгорание на объекте. На месте работают пожарные расчёты.
По данным Гладкова, сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние.
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Также в городе повреждены линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы продолжают обследование территории.
Напомним, в результате обстрела города погиб человек. Среди пострадавших дети. Их госпитализировали.