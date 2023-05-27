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Снаряды ВСУ попали на территорию двух крупных предприятий в Шебекино

27 мая 2023, 14:40
Фото: Bel.ru
Сотрудников вывезли на безопасное расстояние. В городе повреждены линии электропередачи. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
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Обстрел

Как отметил губернатор, сегодня самый тяжелей день в Шебекинском округе. Снаряды попали на территорию двух крупных предприятий, в результате есть возгорание на объекте. На месте работают пожарные расчёты.

По данным Гладкова, сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние.

Также в городе повреждены линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы продолжают обследование территории.

Напомним, в результате обстрела города погиб человек. Среди пострадавших дети. Их госпитализировали.

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#Кристина Семенчук#Обстрел#СВО#Шебекино#Предприятие#Пожар#Происшествия#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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