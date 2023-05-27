Школьный лагерь или практика? Белгородцев ставят перед выбором

На деле же требовать очное посещение школы в этом году нельзя — это связано с напряжённой обстановкой в регионе. И если в приграничных учебных заведениях лагерей и практики не будет, то в остальных населённых пунктах решение этого вопроса остаётся добровольным. Добровольным для каждого школьника и его родителей.