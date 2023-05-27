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Школьный лагерь или практика? Белгородцев ставят перед выбором

26 мая 2023, 21:00
Фото: 1MI

Белгородских детей заставляют идти в школьный лагерь

Жительница Белгородской области рассказала, как директор школы заставляет воспитанников выбрать занятость летом — школьный лагерь или прохождение практики. Расскажем, какой выбор можно сделать помимо этого.
Сюжет
Дети

26 мая губернатор Вячеслав Гладков зачитал обращение местной жительницы, которой предложили странный выбор без права на отказ. По словам Виктории, ученикам школы нужно идти в лагерь при учебном заведении либо пройти практику там же.

А как же безопасность? Нам классный руководитель сказал, что школьный лагерь или прохождение практики — на выбор. Я бы не хотела отправлять никуда. Директор требует.
Виктория, Белгородка

На деле же требовать очное посещение школы в этом году нельзя — это связано с напряжённой обстановкой в регионе. И если в приграничных учебных заведениях лагерей и практики не будет, то в остальных населённых пунктах решение этого вопроса остаётся добровольным. Добровольным для каждого школьника и его родителей.

Директор требовать не имеет права. Ссылайтесь на наш с вами диалог. Это только ваше решение.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Детям безопаснее с родителями: белгородка попросила не открывать школьные лагеря
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#Алина Харина#Дети#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Школьный лагерь#Практика#Лето#Безопасность
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