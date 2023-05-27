Школьный лагерь или практика? Белгородцев ставят перед выбором

Posted Сегодня, 21:00
Published Сегодня, 21:00
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Updated Сегодня, 21:02
26 мая губернатор Вячеслав Гладков зачитал обращение местной жительницы, которой предложили странный выбор без права на отказ. По словам Виктории, ученикам школы нужно идти в лагерь при учебном заведении либо пройти практику там же.
А как же безопасность? Нам классный руководитель сказал, что школьный лагерь или прохождение практики — на выбор. Я бы не хотела отправлять никуда. Директор требует.
Виктория, Белгородка
На деле же требовать очное посещение школы в этом году нельзя — это связано с напряжённой обстановкой в регионе. И если в приграничных учебных заведениях лагерей и практики не будет, то в остальных населённых пунктах решение этого вопроса остаётся добровольным. Добровольным для каждого школьника и его родителей.
Директор требовать не имеет права. Ссылайтесь на наш с вами диалог. Это только ваше решение.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области