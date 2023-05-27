При обстреле Шебекино повреждения получили 70 квартир

Posted Сегодня, 20:04
Published Сегодня, 20:04
Modified Сегодня, 20:06
Updated Сегодня, 20:06
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил 27 мая город Шебекино, который сегодня пять раз попал под обстрел ВСУ. Глава региона встретился с жителями и ответил на их вопросы.
Также губернатор рассказал о полученных в результате атаке разрушениях. Повреждения есть в 70 квартирах: в 11 многоквартирных домах выбиты стёкла, посечены фасады. Ещё разрушения есть в шести частных домах, двух крупных предприятиях, трёх коммерческих объектах и 12 автомобилях.
Подомовой обход будет продолжен в светлое время суток, но где-то уже подрядная организация произвела необходимые замеры. Максимально быстро стараемся закрыть тепловой контур, чтобы дождь не повредил имущество. Есть нарушения по работе энергоснабжающих предприятий, до часу ночи всё восстановят.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В ходе обстрелов были ранены три человека, двое из них подростки. Один житель скончался.