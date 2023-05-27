При обстреле Шебекино повреждения получили 70 квартир

Также губернатор рассказал о полученных в результате атаке разрушениях. Повреждения есть в 70 квартирах: в 11 многоквартирных домах выбиты стёкла, посечены фасады. Ещё разрушения есть в шести частных домах, двух крупных предприятиях, трёх коммерческих объектах и 12 автомобилях.