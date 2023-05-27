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Под обстрел ВСУ попало село в Шебекинском горокруге

27 мая 2023, 06:28
Фото: Bel.ru
Людей просят спуститься в укрытие. Оповещение поступило в районе 09:00.
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Обстрел

 

27 мая под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Местным жителям пришли уведомления от РСЧС с предупреждением об обстреле в районе 09:00. Людей просят спуститься в укрытия.

Напомним, днём 26 мая Новая Таволжанка также находилась под обстрелом. Пострадала местная жительница — у неё ранения рук, ног и головы. Медики оценивают её состояние как средней степени тяжести.

Весь вечер 26 мая в Шебекинском округе было очень громко. По данным РСЧС, шёл обстрел нескольких сёл.

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#Кристина Семенчук#Обстрел#ВСУ#Шебекино#СВО#Спецоперация#Шебекинский горокруг
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