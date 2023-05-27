Набережную в районе «КонПрока» в Белгороде для горожан откроют до конца года

Кроме этого, на набережной появятся три зоны для барбекю с беседками, многофункциональные спортивные площадки, озеленение и пешеходный мост через реку.



Мэр отметил, что в общей сложности предстоит реконструировать территорию площадью почти 60 тысяч «квадратов». Основные объёмы выполнят до конца года и откроют набережную для горожан.