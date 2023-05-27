Набережную в районе «КонПрока» в Белгороде для горожан откроют до конца года

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Как отметил градоначальник, после благоустройства полузаброшенную промзону ждёт второе рождение.
У места слияния рек Везёлка и Северский Донец уже открылась невероятная красота набережной и для меня очевидно, что сейчас мы создаём одно из самых ярких мест отдыха в областной столице.
Валентин Демидов
Демидов добавил, что на сегодняшний день строители разровняли грунт, оформили береговые склоны, занимаются реконструкцией инженерных коммуникаций. В планах обустроить велодорожки протяжённостью 1,1 км, тротуары, вымощенные плиткой и деревянным настилом, а также смотровые площадки.
Кроме этого, на набережной появятся три зоны для барбекю с беседками, многофункциональные спортивные площадки, озеленение и пешеходный мост через реку.
Мэр отметил, что в общей сложности предстоит реконструировать территорию площадью почти 60 тысяч «квадратов». Основные объёмы выполнят до конца года и откроют набережную для горожан.