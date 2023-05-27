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Набережную в районе «КонПрока» в Белгороде для горожан откроют до конца года

27 мая 2023, 09:48
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Об этом заявил мэр областного центра Валентин Демидов в своём Telegram-канале. Строители уже разровняли грунт, оформили береговые склоны, занимаются реконструкцией инженерных коммуникаций.

Как отметил градоначальник, после благоустройства полузаброшенную промзону ждёт второе рождение.

У места слияния рек Везёлка и Северский Донец уже открылась невероятная красота набережной и для меня очевидно, что сейчас мы создаём одно из самых ярких мест отдыха в областной столице.
Валентин Демидов

Демидов добавил, что на сегодняшний день строители разровняли грунт, оформили береговые склоны, занимаются реконструкцией инженерных коммуникаций. В планах обустроить велодорожки протяжённостью 1,1 км, тротуары, вымощенные плиткой и деревянным настилом, а также смотровые площадки.

Кроме этого, на набережной появятся три зоны для барбекю с беседками, многофункциональные спортивные площадки, озеленение и пешеходный мост через реку.

Мэр отметил, что в общей сложности предстоит реконструировать территорию площадью почти 60 тысяч «квадратов». Основные объёмы выполнят до конца года и откроют набережную для горожан.

На благоустройство центральной набережной в Белгороде потратят ещё 115 млн рублей
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#Кристина Семенчук#Открытие#Конпрок#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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