Гладков попал под обстрел, пытаясь встретиться с жителями Шебекино

Posted Сегодня, 19:47
Published Сегодня, 19:47
Modified Сегодня, 19:49
Updated Сегодня, 19:49
За сегодняшний день ВСУ пять раз атаковали Шебекино, есть разрушения в 11 многоквартирных домах, трое раненых и один погибший. Глава региона решил встретиться с жителями города, чтобы ответить на их вопросы, но попал под обстрел при первой попытке попасть к ним. Об этом он рассказал на своей странице в соцсетях.
Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков также сообщил, что с силовыми структурами «провели большую работу» и «изменения уже есть».
Насколько они имеют долгосрочный характер, покажет время. Будет ухудшение, конечно, сразу будем принимать решение, исходя из складывающейся ситуации. Но если есть сомнения и переживания уже сейчас, пожалуйста, обращайтесь в Администрацию Шебекинского округа, ко мне в приемную, а также в администрации муниципальных образований, которые расположены поблизости. Мы везде ждем звонков и разместим на любое время в безопасном месте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области