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Гладков попал под обстрел, пытаясь встретиться с жителями Шебекино

27 мая 2023, 19:47
Фото: Соцсети губернатора
Глава региона не пострадал и всё-таки смог пообщаться с жителями города.
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Обстрел

За сегодняшний день ВСУ пять раз атаковали Шебекино, есть разрушения в 11 многоквартирных домах, трое раненых и один погибший. Глава региона решил встретиться с жителями города, чтобы ответить на их вопросы, но попал под обстрел при первой попытке попасть к ним. Об этом он рассказал на своей странице в соцсетях.

Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Вячеслав Гладков также сообщил, что с силовыми структурами «провели большую работу» и «изменения уже есть».

Насколько они имеют долгосрочный характер, покажет время. Будет ухудшение, конечно, сразу будем принимать решение, исходя из складывающейся ситуации. Но если есть сомнения и переживания уже сейчас, пожалуйста, обращайтесь в Администрацию Шебекинского округа, ко мне в приемную, а также в администрации муниципальных образований, которые расположены поблизости. Мы везде ждем звонков и разместим на любое время в безопасном месте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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