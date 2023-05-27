Гладков попал под обстрел, пытаясь встретиться с жителями Шебекино

За сегодняшний день ВСУ пять раз атаковали Шебекино, есть разрушения в 11 многоквартирных домах, трое раненых и один погибший. Глава региона решил встретиться с жителями города, чтобы ответить на их вопросы, но попал под обстрел при первой попытке попасть к ним. Об этом он рассказал на своей странице в соцсетях.