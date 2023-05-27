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Ещё одно село в Шебекинском горокруге попало под обстрел

27 мая 2023, 09:42
Фото: Bel.ru
Оповещение поступает жителям села Муром. Официальных данных пока не поступало.
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Обстрел

Около 12:20 27 мая село Муром в Шебекинском горокруге попал под обстрел ВСУ. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Официальной информации о происшествии пока нет. О пострадавших и разрушениях неизвестно.

В районе 11:00 под огнём был город Шебекино. Никто не пострадал, но повреждения получила ледовая арена, территория парковки и пешеходный мост. Также одной женщине стало плохо из-за стресса. Её доставили в районную ЦРБ.

Предупреждения об обстреле получили жители села Новая Таволжанка. Людям пришли уведомления от РСЧС в районе 09:00. Белгородцев попросили спуститься в укрытия.

Под обстрел ВСУ попало село в Шебекинском горокруге
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#Обстрел#СВО#ВСУ#Шебекино#РСЧС#Происшествия#Шебекинский горокруг#Кристина Семенчук
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