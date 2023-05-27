ЕГЭ по русскому языку перенесли для шебекинских школьников

Posted Сегодня, 20:47
Published Сегодня, 20:47
Modified Сегодня, 20:49
Updated Сегодня, 20:49
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что школьники из Шебекинского округа сдадут ЕГЭ по русскому языку чуть позже: экзамен перенесли на вторник.
Кроме того, глава региона напомнил ребятам о возможности не сдавать ЕГЭ.
По ЕГЭ. Первое: у всех одиннадцатиклассников есть возможность не сдавать экзамен. Такие решения есть. Но если вы решили идти в вуз, вам необходимо сдавать ЕГЭ или сдавать экзамены уже в самом вузе. Второе: мы перенесем сдачу ЕГЭ по русскому языку для жителей Шебекинского округа на вторник.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области