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ЕГЭ по русскому языку перенесли для шебекинских школьников

27 мая 2023, 20:47
Фото: 1MI
Сдача экзамена состоится уже во вторник, сообщил глава региона.
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ЕГЭ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что школьники из Шебекинского округа сдадут ЕГЭ по русскому языку чуть позже: экзамен перенесли на вторник.

Кроме того, глава региона напомнил ребятам о возможности не сдавать ЕГЭ.

По ЕГЭ. Первое: у всех одиннадцатиклассников есть возможность не сдавать экзамен. Такие решения есть. Но если вы решили идти в вуз, вам необходимо сдавать ЕГЭ или сдавать экзамены уже в самом вузе. Второе: мы перенесем сдачу ЕГЭ по русскому языку для жителей Шебекинского округа на вторник.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Приграничье#ЕГЭ#Экзамен#Образование#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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