Чиновники будут круглосуточно дежурить на улицах Белгородской области

Posted Сегодня, 20:30
Published Сегодня, 20:30
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Updated Сегодня, 20:32
Сегодня, 27 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение о круглосуточном дежурстве на улицах региона. Чиновники будут следить за безопасностью в Шебекино, Белгороде и приграничных районах.
Организовано круглосуточное дежурство заместителей губернатора и министров Правительства Белгородской области. Такое же поручение дано главам приграничных территорий и городу Белгороду.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что такое решение было принято после массированного обстрела города Шебекино. За сутки населённый пункт пять раз атаковали ВСУ: зафиксированы многочисленные разрушения, трое человек были ранены, один мужчина погиб.