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Чиновники будут круглосуточно дежурить на улицах Белгородской области

27 мая 2023, 20:30
Фото: 1MI
Такие меры будут действовать в Шебекино, Белгороде и приграничных районах, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Сегодня, 27 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение о круглосуточном дежурстве на улицах региона. Чиновники будут следить за безопасностью в Шебекино, Белгороде и приграничных районах.

Организовано круглосуточное дежурство заместителей губернатора и министров Правительства Белгородской области. Такое же поручение дано главам приграничных территорий и городу Белгороду.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Отметим, что такое решение было принято после массированного обстрела города Шебекино. За сутки населённый пункт пять раз атаковали ВСУ: зафиксированы многочисленные разрушения, трое человек были ранены, один мужчина погиб.

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#Александра Склярова#Приграничье#Дежурство#Происшествия#СВО#Белгородская область#Белгород#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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