Автобусы, проходящие через Шебекино, изменят свой маршрут

Posted Сегодня, 20:19
Published Сегодня, 20:19
Modified Сегодня, 20:21
Updated Сегодня, 20:21
Город Шебекино за сегодняшний день пять раз попал под обстрел ВСУ. Есть разрушения, трое раненых, двое из которых дети, и один погибший.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел, но сумел добраться до жителей Шебекино. Он ответил на их вопросы и сообщил, что автобусы временно будут объезжать город.
Такое поручение глава региона уже дал министру дорожного хозяйства и транспорта Сергею Евтушенко. Вопрос проработают со всеми перевозчиками, чтобы обеспечить безопасное перемещение пассажиров.
Понятно, что это изменит экономику маршрутов у перевозчиков. Но увеличения стоимости билетов мы допустить не можем. Это нужно сейчас с перевозчиками проговаривать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области