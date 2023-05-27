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Автобусы, проходящие через Шебекино, изменят свой маршрут

27 мая 2023, 20:19
Теперь автобусы будут ездить в объезд Шебекино, сообщил Вячеслав Гладков.
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СВО

Город Шебекино за сегодняшний день пять раз попал под обстрел ВСУ. Есть разрушения, трое раненых, двое из которых дети, и один погибший.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел, но сумел добраться до жителей Шебекино. Он ответил на их вопросы и сообщил, что автобусы временно будут объезжать город.

Такое поручение глава региона уже дал министру дорожного хозяйства и транспорта Сергею Евтушенко. Вопрос проработают со всеми перевозчиками, чтобы обеспечить безопасное перемещение пассажиров.

Понятно, что это изменит экономику маршрутов у перевозчиков. Но увеличения стоимости билетов мы допустить не можем. Это нужно сейчас с перевозчиками проговаривать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Гладков попал под обстрел, пытаясь встретиться с жителями Шебекино
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#Александра Склярова#Автобус#Маршрут#Обстрел ВСУ#Пассажирский транспорт#СВО#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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