Ждать до полутора часов: белгородцы жалуются на автобус Строитель — Белгород

Как рассказала женщина, из её города в Белгород очень сложно уехать. С её слов, интервал движения транспорта увеличился, а потому автобусы не всегда выходят на линию. Те, кому нужно ехать в Белгород, ждут по 40 минут, а люди ездят на работу и домой ежедневно, продолжила белгородка.