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Ждать до полутора часов: белгородцы жалуются на автобус Строитель — Белгород

26 мая 2023, 13:03
Фото: 1MI

Белгородцы недовольны общественным транспортом между Белгородом и Строителем

Белгородка обратилась к губернатору и пожаловалась на транспортное сообщение между областным центром и Строителем. По словам женщины, автобусы приходится очень долго ждать. Вопрос прозвучал во время прямого эфира с главой региона.

Белгородцы жалуются на транспортное сообщение между Белгородом и Строителем. Пассажиры вынуждены ждать автобус №220 по 40 минут, а иногда — по полтора часа. Жительница Строителя обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову.

Как рассказала женщина, из её города в Белгород очень сложно уехать. С её слов, интервал движения транспорта увеличился, а потому автобусы не всегда выходят на линию. Те, кому нужно ехать в Белгород, ждут по 40 минут, а люди ездят на работу и домой ежедневно, продолжила белгородка.

Глава региона ответил, что с этой проблемой он уже знаком — к нему подходила школьница и говорила, что иногда ждать приходится и по полтора часа. Это крайне неудобно. В ситуации должны разобраться.

Гладков сообщил, что в этом году регион поставку 84-86 автобусов разной вместимости. Часть из них направят в муниципалитеты. В первую очередь — в Строитель.

Власти Яковлевского округа определились с перевозчиком, который будет организовывать автобусы в Строитель.

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#Наталья Корявых#Автобусы#Город#Пассажирский транспорт#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Белгород#Строитель#Вячеслав Гладков#Жалоба#Транспорт
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