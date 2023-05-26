Ждать до полутора часов: белгородцы жалуются на автобус Строитель — Белгород

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Белгородцы жалуются на транспортное сообщение между Белгородом и Строителем. Пассажиры вынуждены ждать автобус №220 по 40 минут, а иногда — по полтора часа. Жительница Строителя обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову.
Как рассказала женщина, из её города в Белгород очень сложно уехать. С её слов, интервал движения транспорта увеличился, а потому автобусы не всегда выходят на линию. Те, кому нужно ехать в Белгород, ждут по 40 минут, а люди ездят на работу и домой ежедневно, продолжила белгородка.
Глава региона ответил, что с этой проблемой он уже знаком — к нему подходила школьница и говорила, что иногда ждать приходится и по полтора часа. Это крайне неудобно. В ситуации должны разобраться.
Гладков сообщил, что в этом году регион поставку 84-86 автобусов разной вместимости. Часть из них направят в муниципалитеты. В первую очередь — в Строитель.
Власти Яковлевского округа определились с перевозчиком, который будет организовывать автобусы в Строитель.