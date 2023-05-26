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За год в Белгороде в эксплуатацию ввели более 106 тысяч «квадратов» жилья

26 мая 2023, 06:47
Фото: 1MI
Также после проведения капремонта многоквартирных домов свои условия проживания улучшили свыше 6000 горожан. Об этом сообщил мэр областного центра Валентин Демидов во время заседания горсовета.

По словам руководителя горадминистрации, в 2022 году в Белгороде за счёт всех источников финансирования ввели в эксплуатацию 106 тысяч кв.м. жилья. В областном центре купили 87 жилых помещений для детей-сирот, 11 квартир – для семей с детьми-инвалидами и 14 квартир для медработников.

Ещё построили 19 жилых помещений для многодетных семей, а свои жилищные условия улучшили 43 молодые семьи.

В городе не снижаются темпы проведения капремонта многоквартирных домов. За прошедший год в порядок привели 56 МКД. Свои условия проживания улучшили свыше 6000 горожан. Также в прошлом году впервые выделили финансирование на капремонт домов, ранее имевших статус общежитий.
Валентин Демидов

Напомним, вторичное жильё в Белгороде по состоянию на апрель 2023 года немного подешевело. Квадратный метр стал дешевле на 0,2%. В среднем он обходится почти в 95 тыс. рублей.

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#Кристина Семенчук#Квадратный мет#Ввод#Горсовет#Многодетные семьи#Дети-сироты#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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