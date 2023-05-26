За год в Белгороде в эксплуатацию ввели более 106 тысяч «квадратов» жилья

По словам руководителя горадминистрации, в 2022 году в Белгороде за счёт всех источников финансирования ввели в эксплуатацию 106 тысяч кв.м. жилья. В областном центре купили 87 жилых помещений для детей-сирот, 11 квартир – для семей с детьми-инвалидами и 14 квартир для медработников.