Власти определились с перевозчиком по проблемному маршруту № 220 «Белгород-Строитель»

Напомним, в начале года в горокруге сорвалось 54% рейсов общественного транспорта. Ситуацию объяснили выходом из строя техники. Межмуниципальный маршрут № 220 перевозит больше 295 тыс. человек в год. С января этого года количество автобусов по маршруту увеличили до восьми.