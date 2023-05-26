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Власти определились с перевозчиком по проблемному маршруту № 220 «Белгород-Строитель»

26 мая 2023, 11:18
Фото: 1MI
Администрация Яковлевского горокруга заключила контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

Согласно договору, подрядчик обязан выполнить работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам. При этом автобусы должны быть оборудованы видеонаблюдением в салоне, системой спутникового наблюдения ГЛОНАСС, а также терминалами безналичной оплаты.

На работы готовы потратить 1,9 млн рублей. Исполнитель найден. Контракт заключили с ООО «БПТ». Сотрудничество завершат к концу 2023 года.

Напомним, в начале года в горокруге сорвалось 54% рейсов общественного транспорта. Ситуацию объяснили выходом из строя техники. Межмуниципальный маршрут № 220 перевозит больше 295 тыс. человек в год. С января этого года количество автобусов по маршруту увеличили до восьми.

Автобусы будут ходить по следующим маршрутам:

Фото: Скриншот из документов госзакупок
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#Таисия Некрасова#Общественный транспорт#Автобусы#Перевозчик#Закупка#Общество#Автобус по расписанию#Эксклюзив#Белгородская область#Яковлевский горокруг#Строитель
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