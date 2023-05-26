Власти определились с перевозчиком по проблемному маршруту № 220 «Белгород-Строитель»

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Согласно договору, подрядчик обязан выполнить работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам. При этом автобусы должны быть оборудованы видеонаблюдением в салоне, системой спутникового наблюдения ГЛОНАСС, а также терминалами безналичной оплаты.
На работы готовы потратить 1,9 млн рублей. Исполнитель найден. Контракт заключили с ООО «БПТ». Сотрудничество завершат к концу 2023 года.
Напомним, в начале года в горокруге сорвалось 54% рейсов общественного транспорта. Ситуацию объяснили выходом из строя техники. Межмуниципальный маршрут № 220 перевозит больше 295 тыс. человек в год. С января этого года количество автобусов по маршруту увеличили до восьми.
Автобусы будут ходить по следующим маршрутам: